Marktforscher blicken auf Disney+ Hotstar

Kürzlich hatte Digital TV Research in einem Ausblick zum SVoD-Markt in der APAC-Region erklärt, dass vorangegangene Prognosen für Disney+ Hotstar korrigiert werden mussten. Grund: Der Disney-Dienst hatte die Streaming-Rechte an der IPL (Indian Premier League/Cricket) an ein Viacom-Konsortium verloren, das im Rahmen einer Auktion 3,2 Mrd. Dollar geboten hatte.

Jetzt geht auch Ampere Analysis davon aus, dass mit möglichen Abonnentenverlusten zu rechnen sei, wenn die Cricket-Spiele ab 2023 bei der Konkurrenz zu sehen sein werden. Eine Verbraucherumfrage von Ampere habe gezeigt, dass 24 Prozent der derzeit 55 Mio. Abonnenten von Disney+ Hotstar bereit seien, für das Ansehen von IPL-Inhalten zu zahlen. In Anbetracht dessen könnten bis zu 12,5 Mio. abwanderungsgefährdet sein, wenn der neue IPL-Übertragungszyklus im Jahr 2023 beginnt.

Weiter schreibt Ampere-Analystin Orina Zhao: "Obwohl Disney Star die linearen Übertragungsrechte für die IPL behalten hat, musste das Unternehmen seine Investitionen in andere digitale Sportrechte erhöhen, um die Wachstumsdynamik von Disney+ Hotstar zu erhalten." Ampere verweist auf Berichte, wonach Disney Star für einen Vierjahresvertrag mit dem International Cricket Council (ICC) für den Zeitraum von 2023 bis 2027 mehr als drei Mrd. US-Dollar gezahlt habe - und damit fast das Doppelte des Preises, den die Serie für den Achtjahreszyklus von 2015 bis 2023 erzielt hatte. Auf diese Weise wolle Disney den IPL-Verlust und den daraus entstehenden (potenziellen) Schaden kompensieren.