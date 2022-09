Einschaltquoten: Starke ARD-Krimis

Krimis im Ersten standen am vergangenen Wochenende beim TV-Publikum am höchsten im Kurs. So erzielte der Stuttgarter Tatort: Der Mörder in mir" mit 9,28 Mio. Zuschauern (MA: 31,1 Prozent) die größte Reichweite des gesamten Wochenendes. Der Auftakt zur zweiteiligen ZDF-Tragikomödie "Malibu - Camping für Anfänger" kam zur gleichen Zeit auf 3,83 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" auf einen Marktanteil von 25,3 Prozent, für "Malibu - Camping für Anfänger" standen in dieser Zielgruppe 5,6 Prozent zu Buche.

Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war das "Harry Potter"-Spinoff Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (11,1 Prozent) bei Sat1. RTL kam gestern Abend mit der Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" auf einen 14/49-Marktanteil von 8,8 Prozent; das ist gut ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Zuvor hatte die Übertragung des Spiels um Platz drei bei der Basketball-EM zwischen Deutschland und Polen, die die Kölner kurzfristig ins Programm genommen hatten, in der Spitze gegen 18.35 Uhr einen Marktanteil von 14,7 Prozent in dieser Zielgruppe erzielt gehabt.

Auch am Samstagabend hatte ein ARD-Krimi, die Folge "Im Labyrinth der Rache" aus der "Hartwig-Seeler"-Reihe mit Matthias Koeberlin in der Hauptrolle mit 5,82 Mio. Zuschauern (MA: 23,4 Prozent) in der Gunst des Publikums die Nase vorn gehabt. "Das große Deutschland-Quiz" war im Zweiten auf 2,89 Mio. Zuschauer (MA: 12,1 Prozent) gekommen.

Eindeutiger Favorit bei den 14- bis 49-Jährigen war am Samstagabend die ProSieben-Show "Schlag den Star" gewesen, die hier auf einen Marktanteil von 21,4 Prozent gekommen war. Einzig der ARD-Krimi erzielte mit 11,5 Prozent noch einen zweistelligen Marktanteil in dieser Zielgruppe; für die "Lego Masters" bei RTL hatten 9,5 Prozent zu Buche gestanden, für Sonic the Hedgehog" bei Sat1 6,1 Prozent.

Am Freitagabend hatte die ZDF-Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" mit 3,97 Mio. Zuschauern (MA: 15,3 Prozent) die größte Reichweite erzielt gehabt, aber dabei um gut 400.000 Zuschauer und drei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert gelegen. Für die Folge "Verlorener Vater" aus der ARD-Reihe "Eifelpraxis" hatten sich 3,66 Mio. Zuschauer (MA: 14,1 Prozent) entschieden gehabt.

RTL hatte am Freitagabend kurzfristig das Halbfinalspiel der Basketball-EM zwischen Deutschland und Spanien ins Programm genommen gehabt und konnte damit vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen punkten; hier steigerte sich der Marktanteil von 15,5 Prozent zu Beginn des Spiels auf 25,6 Prozent gegen Spielende. Das bekam auch die Sat1-Castingshow "The Voice of Germany" zu spüren, die im Vergleich zur Vorwoche rund einen Prozentpunkt einbüßte, mit 10,2 Prozent aber immer noch im zweistelligen Bereich landete.