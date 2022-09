Filmfest München feiert Weltpremiere von "Orphea in Love"

Am 17. September luden die Bayerische Staatsoper und das Filmfest München zu "Orphea in Love" von Axel Ranisch ein. Die Weltpremiere des Films wurde als Auftakt des UniCredit Septemberfests gefeiert.

Am 17. September luden die Bayerische Staatsoper und das Filmfest München zu "Orphea in Love" von Axel Ranisch ein. Die Weltpremiere des Films wurde als Auftakt des UniCredit Septemberfests gefeiert. Mit dem Projekt hat der Filmemacher die beiden Künste Oper und Kino verknüpft, in dem er den klassischen und für das Musiktheater wie fürs Kino häufig adaptierten Stoff um den begnadeten Sänger Orpheus (Guido Badalamenti von der Ballettkompanie des Gärtnerplatztheaters) und seine verlorene Gattin Eurydike (Mirjam Mesak vom Ensemble der Bayerischen Staatsoper) frei bearbeitet hat. Zum Schauspiel-Ensemble gehören u.a. Ursula Werner, Ursina Lardi und Heiko Pinkowski.