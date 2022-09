"The Black Guelph" gewinnt Hauptpreis in Oldenburg

"The Black Guelph", das Kinofilm-Regiedebüt des Schauspielers John Connors, ist gestern zum Abschluss des Internationalen Filmfest Oldenburg mit dem Hauptpreis, dem German Independence Award für den besten Film, ausgezeichnet worden. Wie das Festival bekannt gibt, erhielt Hauptdarsteller Graham Earley außerdem den Seymour Cassel Award als bester Darsteller, als best Darstellerin wurde Cyndie Lundy für ihre Rolle in "Parsley" prämiert.

Der German Independence Award für den besten Kurzfilm ging an "Jockstrap Jesus" von Samuel Bereuther, eine Lobende Erwähnung gab es für "The Sound of Dreaming" von Kalani Gacon. Mit dem Spirit of Cinema Award wurde "Brothers" von Darkhan Tulegenov ausgezeichnet, eine Lobende Erwähnung ging "Our Father, The Devil" von Ellie Foumbi. Der Audacity Award des Internationalen Filmfest Oldenburg ging an "Aberrance" von Baatar Batsukh.

Insgesamt verzeichnete das Internationale Filmfest Oldenburg Veranstalterangaben zufolge einen 20-prozentigen Anstieg der Zuschauerzahlen auf 9.000. Gleichzeitig sei ein Rückgang der Zuschauer bei den digitalen Filmscreenings zu beobachten gewesen.

"Diese Tendenz ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Publikum sich nach real stattfindender Kultur sehnt und das Festival nicht durch digitale Angebote ersetzbar ist", heißt es dazu in der Abschluss-Pressemitteilung des Festivals.