"Wasp 22" ist Woody Allens letzter Film

Für Woody Allen ist sein 50.ster und nächster Film "Wasp 22" sein letzter als Regisseur. "Mein Gedanke ist im Prinzip, keine Filme mehr zu machen und mich auf das Schreiben zu konzentrieren", erklärte Allen, der am 1. Dezember 87 Jahre alt wird, gegenüber der spanischen Tageszeitung "La Vanguardia". Sein nächstes Projekt werde ein Roman sein, fügte er hinzu.

Bereits im Juni dieses Jahres hatte Woody Allen in einem Interview mit Alec Baldwin bei Instagram Live durchblicken lassen, dass sein nächster Film, der ab Herbst in Paris mit einem französischen Cast gedreht werden wird, sein letzter sein könnte (wir berichteten). "Es ist viel von der Spannung verloren gegangen. Jetzt machst Du einen Film, er kommt für ein paar Wochen ins Kino und dann geht er ins Streaming oder pay per view. Es ist nicht das Selbe. Es macht mir nicht so viel Freude", sagte er damals.

In den deutschen Kinos ist Woody Allen derzeit mit Rifkin's Festival" vertreten.

Woody Allen hat in seiner Karriere vier Oscars gewonnen - jeweils für das Drehbuch zu Midnight in Paris", Hannah und ihre Schwestern" und Der Stadtneurotiker", für dessen Regie er ebenfalls mit einem Oscar prämiert worden war.