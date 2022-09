Kinocharts Deutschland: Paradiesischer Zustand

DER SPITZENREITER

Endlich wieder ein zugkräftiger Neustart: Julia Roberts und George Clooney sorgen mit Ticket ins Paradies" dafür, dass es wieder Bewegung in den deutschen Kinos gibt. 190.000 Besucher und 1,8 Mio. Euro Umsatz in 606 Kinos schlagen für die romantische Komödie zu Buche, der damit als einziger Film am Wochenende sechsstellige Besucherzahlen schreibt. Das ist der beste Neustart seit dem Start von Guglhupfgeschwader" Anfang August.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Auf Platz zwei landete der unermüdliche Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der am zwölften Wochenende auf 75.000 verkaufte Tickets und 585.000 Euro Einspiel kam. Gesamt liegt der Tophit des laufenden Kinojahres nunmehr bei 3,8 Mio. Zuschauern. Der Gesang der Flusskrebse" folgt auf Platz drei mit 60.000 Kinogängern und 580.000 Euro Umsatz am fünften Wochenende. Gesamt hat die Bestsellerverfilmung nunmehr 550.000 Ticketverkäufe auf der Habenseite. Dahinter hält sich Top Gun Maverick" am 17. Wochenende mit etwas mehr als 35.000 Besuchern und 370.000 Euro Kasse auf Platz vier; die Top fünf beschließt Die Känguru-Verschwörung" mit 360.000 Euro Einspiel bei 42.500 Ticketverkäufen am vierten Wochenende.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Auf Platz sieben startet Chase - Nichts hält ihn auf" an mit 36.500 Besuchen und 335.000 Euro Einspiel in 360 Kinos. Dazu kommen für den Actionfilm mit Gerard Butler etwa 30.000 weitere Besucher aus Previews. Auf Platz zwölf geht Lieber Kurt" von und mit Til Schweiger ins Rennen, dem in 415 Kinos 27.000 Ticketverkäufe und 260.000 Euro Einspiel beschieden waren, ein Start etwa auf der Höhe des vorangegangenen Schweiger-Films Die Rettung der uns bekannten Welt". Dazu erzielte die Verfilmung des Bestsellers von Sarah Kuttner bei ihrer Preview beim Kinofest am 10. September über 15.500 Zuschauer. Dahinter startet Jeepers Creepers: Reborn" mit 25.000 Kinogängern und 225.000 Euro Einspiel. Die ungewöhnliche Bowie-Doku Moonage Daydream" von Brett Morgen kommt als Kino-Event an ihren beiden Auswertungstagen in 248 Kinos auf Platz 15 auf starke 16.000 Besucher und 180.000 Euro Einspiel.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Am siebten Wochenende holt sich "Guglhupfgeschwader" weitere 35.000 Ticketverkäufe und 320.000 Euro Umsatz und belegt Platz acht. Gesamt zieht der achte Eberhofer damit mit mehr als 1,25 Mio. Besuchern an Leberkäsjunkie" vorbei und ist damit nun auch nach Besuchern der erfolgreichste Titel der Reihe. Bibi & Tina - Einfach anders" ist am neunten Wochenende auf Platz 14 gut für 195.000 Euro Umsatz bei 28.000 verkauften Eintrittskarten. Auf Rang 16 holt sich Freibad" am dritten Wochenende 18.500 Besucher und spielt 185.000 Euro ein, gefolgt von "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka" mit 160.000 Euro Umsatz bei 23.500 verkauften Eintrittskarten. Und wieder einen Platz dahinter findet sich noch Alle für Ella" mit 16.500 Zuschauern und 125.000 Euro Boxoffice.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf 800.000 Besucher und 7,1 Mio. Euro Einspiel.