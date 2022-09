"The Fabelmans" gewinnt in Toronto

Der Publikumspreis des Toronto International Film Festival ging zum Abschluss des 47. TIFF an "The Fabelmans" von Steven Spielberg - ein Preis, der als wegweisender Indikator für das kommende Oscarrennen gilt.

Der Publikumspreis des Toronto International Film Festival ging zum Abschluss des 47. TIFF, das erstmals seit 2019 wieder weitgehend in der altbekannten Form als internationales Präsenzfestival stattfand, an "Die Fabelmans" von Steven Spielberg - ein Preis, der als wegweisender Indikator für das kommende Oscarrennen gilt. Wie der Vorjahresgewinner Belfast" erzählt auch "The Fabelmans", der seit einer Premiere auch als klarer Favorit für die Auszeichnung in Toronto gehandelt worden war, eine streng autobiographische Jugendgeschichte. In unserer Besprechung schrieben wir: "Ein Film, den sich der erfolgreichste Filmemacher aller Zeiten verdient hat, eine Ode an das bewegte Bild und den Blick durch die Kamera."

Platz zwei des Publikumspreises ging an Die Aussprache" von Sarah Polley, Platz drei an Glass Onion: A Knives Out Mystery" von Rian Johnson. Der Publikumspreis der Nebenreihe Midnight Madness wurde Weird: The Al Yankovic Story" von Eric Appel mit Daniel Radcliffe zugesprochen; auf Platz zwei landete "Pearl" von Ti West; Platz drei ging an The Blackening" von Tim Story. Als bester Dokumentarfilm wurde Black Ice" von Hubert Davis gewürdigt; auf den Plätzen landeten "Maya and the Wave" von Stephanie Jones und "752 Is Not a Number" von Babak Payami.

Der Publikumspreis in Toronto gilt häufig als wichtiger Indikator für das folgende Oscarrennen ist. 2021 gewann "Belfast", der später als bester Film und für die beste Regie nominiert wurde und schließlich den Drehbuchoscar gewinnen konnte. 2020 war Nomadland" siegreich und dann im Anschluss Oscargewinner als bester Film und für die beste Regie; 2018 begann Green Book" hier seinen Erfolgslauf und konnte schließlich auch den Oscar als bester Film gewinnen. Der Gewinner von 2019, Jojo Rabbit", wurde später immerhin auch mit dem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewürdigt.