Christian Bräuer: "Diverse Stoffe für ein diverses Publikum

Nicht zuletzt mit einem Filmprogramm, das einen neuen Rekord in der Geschichte der Filmkunstmesse Leipzig markiert, soll das zentrale Treffen der Arthouse-Branche in diesem Jahr wichtige Impulse setzen. Wir sprachen im Vorfeld mit Christian Bräuer, dem Vorstandsvorsitzenden der veranstaltenden AG Kino-GIlde.

BLICKPUNKT: FILM: Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage am Arthouse-Markt und wie steht es insbesondere um die Filmversorgung in den kommenden Monaten?

CHRISTIAN BRÄUER: Mit der Bilanz 2022 können wir bislang nicht zufrieden sein. Nach dem ersten und zweiten Lockdown starteten viele Arthouse-Filme, das treue Stammpublikum und viele junge Menschen kehrten zurück. Entsprechend war mit Filmen wie Nomadland" und Der Rausch" das dritte Quartal im letzten Jahr den Umständen entsprechend ordentlich. Der Einbruch kam mit der Delta-Welle im Spätherbst 2021. Die Arthouse-Verleiher waren verunsichert, viele Filmstarts wurden verschoben. Die scharfen Auflagen taten ein Übriges, um Publikum fernzuhalten. Mit deren Wegfall zum Ende der Kinohauptsaison haben sich die Ergebnisse zwar verbessert, doch fehlten und fehlen zugkräftige Arthouse-Filme. Besonders bemerkbar macht sich auch das erschreckende Abschneiden des deutschen Films, denn Arthouse-Kinos haben einen höheren Anteil an deutschen Produktionen als der Rest des Marktes. Der Marktanteil von 15 Prozent laut Comscore ist miserabel, und dass ein Drittel davon Wunderschön" machte, zeigt das Ausmaß des Angebotsproblems. Was aktuell in der Kultur funktioniert, sind Events. Im Kino als Eventfilme und Events um Filme. Das sind meistens Mainstream-Blockbuster, in Berliner Arthouse-Kinos aber zum Beispiel auch Everything Everywhere All at Once". In der Yorck-Kinogruppe ist das bisher der erfolgreichste Film des Jahres. Auch ein Dokumentarfilm wie Bettina" funktioniert sehr gut, und wenn Volker Schlöndorff für Der Waldmacher" durch die Kinos reist, kommen die Menschen. Sorgen bereitet uns europaweit, dass der "echte" Arthouse-Film, der keine großen Herausbringungsbudgets hat, strukturell meist weit unter Wert läuft. Und dass zu dem Angebotsproblem hinzukommt, dass immer noch viele zögerlich sind oder ihr Verhalten geändert haben - vor allem innerhalb der Gruppe des älteren Publikums. Natürlich hatten viele mit der Verbesserung der pandemischen Lage auch einen immensen Nachholbedarf, Freunde und Familie zu treffen, zu reisen, zu feiern. Film und Serien waren ja keine Mangelware. Doch das hat sich gebessert in den letzten Monaten und vor allem viele junge Menschen kommen ins Kino.

B:F: Trotz der Hitze?

BRÄUER: Die letzten Sommer waren auch schon heiß und bei guten Filmen kommen die Menschen. Mit dem Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" und den großartigen Venedig-Filmen The Banshees of Inisherin", Tár" oder Bones and All" kommen jetzt auch vielversprechende Werke. Die Frage ist, wie neue Pandemie-Auflagen, die Inflation und die spürbar hohe Verunsicherung der Menschen sich auswirken.

B:F: Welche Relevanz kommt dem Arthouse-Produkt zu im Kinomarkt; kann ein Film wie Guglhupfgeschwader" eine Position einnehmen in den Kinos wie "Parasite"?

BRÄUER: Die Eberhofer-Filme sind klassisches Crossover, für ein breites Publikum insbesondere in Bayern interessant, die sehr gute Zahlen schreiben und auch beim Arthouse-Publikum funktionieren, weil sie Regionalität feiern. Das ist gut, auch das brauchen wir. Der große Erfolg zeigt auch, wonach die Menschen sich gerade sehnen. Nicht nach ganz schweren Stoffen - Krisen haben sie im Fernsehen genug. Auf der großen Leinwand suchen sie die Ablenkung, das Abtauchen in andere Welten.

B:F: Wie beurteilen Sie den Zustand des oft gescholtenen - weil bei bedeutenden internationalen Festivals abwesenden - deutschen Films? Warum reüssiert der nicht in anderer als relativ seichter Komödienform?

BRÄUER: Wir müssen uns dringend der schon vor der Pandemie überfälligen Aufgabe stellen und uns mit der Frage beschäftigen, was in der Filmförderung falsch läuft. Einen Film zu fördern heißt nicht, Kino zu fördern. Als Erfolgskennzahl gilt vor allem der Standortfaktor. Aber was ist mit dem Publikum? Dafür bedarf es relevanter, wettbewerbsfähiger Filme und Herausbringungsbudgets und -strategien, die das veränderte Verhalten in der digitalen Gesellschaft berücksichtigen. Daneben müssen wir aber auch in Publikumsentwicklung investieren. Für den Film, aber auch für unsere Gesellschaft. Eine Reform der Filmförderung wird scheitern, wenn sie nicht von einem ganzheitlichen Ansatz von der Ideenentwicklung bis zum Publikum getragen ist. Gute Beispiele gibt es genügend. Für einen Film muss man heute nicht ins Kino gehen, man hat zuhause genügend Alternativen. Wir brauchen Filme mit Alleinstellungsmerkmal. Und mit Exklusivität fürs Kino. Vor allem brauchen wir diverse Stoffe für ein diverses Publikum. Ebenso ist klar: Auch Arthouse-Filme dürfen unterhalten, sollen unterhalten! Weitermachen wie bisher geht nicht - dessen sind sich alle bewusst. Ansonsten geht es mit der Abwärtsspirale weiter. Und dafür ist der Kinofilm zu wichtig - als Kulturgut, aber auch als Wirtschaftsgut. Auch deshalb bleibe ich zuversichtlich: Wenn wir Kino als Entität betrachten, wird es in der bekannten Form überleben.

B:F: Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da?

BRÄUER: Frankreich pflegt und schätzt seine Filmindustrie wie wir unsere Automobilindustrie. Das ist ein struktureller Vorteil, daher läuft es dort und in Ländern, wo der nationale Film reüssiert, zwar besser, in der Gesamtheit gibt es aber in Europa strukturell vergleichbare Probleme. Beim Publikum wie bei den Filmen. Vor allem europäische, nicht nationale Werke tun sich schwer. Hier brauchen wir dringend neue Ansätze - in der Auswertung wie in der Publikumsarbeit.

B:F: Wie wird es nach einem Sommer, in dem man sich das Kino nur bedingt erholen konnte, im Herbst weitergehen - und was kommt mit Blick auf mögliche Corona-Auflagen und steigende Kosten, vor allem im Energiebereich, auf die Branche zu?

BRÄUER: Die Energiepreise sind für die gesamte Wirtschaft ein Problem. Doch während viele Industrien weiterlaufen wie zuvor, sind wir noch immer notorisch geschwächt und auf dem Erholungspfad. Die Energiekrise, die jetzt dazukommt, ist da ein großes Risiko. Zumal der Sonderfonds Kulturveranstaltungen, von dem viele noch abhängig sind, zum Ende des Jahres ausläuft. Ich bin hochbesorgt, was den Winter und das kommende Jahr betrifft. Wir müssen unter Zugrundelegung aktueller Preise und Prognosen mit mindestens einer Verfünffachung der Energiekosten rechnen, das ist für energieintensive Betriebe wie Kinos nicht zu stemmen. Wir brauchen dringend eine Förderung bei den Energiepreisen, die die pandemiebedingte Situation der Kinos im Auge behält. Andernfalls sehe ich ein massives Aussterben der Kulturorte auf uns zukommen. Vor allem müssen die Kinos unbedingt in die Lage versetzt werden, in nachhaltige Technologien und Laserprojektoren zu investieren. Jetzt das Förderbudget oder die Förderquote beim Zukunftsprogramm Kino zu reduzieren, wäre fatal. Die Energiekrise ist kurzfristig nicht vorbei und der Klimawandel bleibt eine Herkulesaufgabe. Wichtig ist aber bei alldem, dass die Wärmebelieferung sichergestellt ist. Die Politik erwartet zu Recht, dass die Unternehmen sparen, nicht nur die Privathaushalte. Aber wenn es zu Engpässen kommt und wir nicht mehr heizen können, wäre das der neue GAU.

B:F: Wie erfolgreich war das angesprochene "Zukunftsprogramm Kino" bislang?

BRÄUER: Es ist ganz sicher eines der erfolgreichsten Programme im Bereich Filmförderung, die es je gegeben hat. Den Bedarf erkennt man auch daran, dass das Budget bereits nach wenigen Stunden überzeichnet war. Dankenswerterweise gab es zweimal zusätzliches Geld für 2022. Im letzten Sommer wurde auf 30 Mio. aufgestockt, zuletzt auf 40 Mio. Euro. Das Programm war ja bereits vor der Pandemie geplant und stand schon im Koalitionsvertrag 2017. Denn Arthouse- und Landkinos hatten schon vor der Pandemie einen Investitionsstau, angesichts ihrer Geschäftsmodelle mit hohem kulturellen und gesellschaftlichen Mehrwert haben sie aber keine mit Multiplexen vergleichbaren Geschäftsmodelle. Für 2023 ist es elementar, dass entweder der Bund mehr Geld beisteuert oder die Länder das kompensieren. Wir sind mit den Investitionen nicht durch. Im Gegenteil: Gerade bei der ökologischen Modernisierung stehen wir weiter am Anfang.

B:F: Auch was das Bewusstsein für deren Notwendigkeit anbelangt?

BRÄUER: Das Bewusstsein ist vorhanden. Im Verband haben wir dafür seit Jahren eine Projektstelle. Aber als erstes muss ich natürlich überleben, die Miete und Löhne bezahlen. Vor allem setzen energiewirksame Maßnahmen Investition voraus. Laserprojektoren haben z.B. einen deutlich geringeren Stromverbrauch - aber das Geld haben viele nicht. Das ist der Widerspruch. Wir haben ein Liquiditätsproblem, müssen aber mehr denn je in Nachhaltigkeit investieren, auch im eigenen Interesse. Frankreich beispielsweise hat jetzt schon die Kinos als energieintensive Unternehmen ausgewiesen. Ein wichtiger Schritt, das brauchen wir auch. Ich habe den Eindruck, das Haus der BKM sieht das auch. Wir führen dazu konkrete Gespräche, aber das muss jetzt schnell gehen.

B:F: Der Ruf nach Subventionen reißt nicht ab. Sollten Arthouse-Kinos subventioniert werden wie die Oper?

BRÄUER: Es geht nicht um die Musealisierung des Kinos. Das widerspricht dem, was wir anstreben. Der Arthouse-Markt steht für das Versprechen oder zumindest die Hoffnung, Kultur und Wirtschaft in Einklang zu bekommen. Allerdings hat die Arbeit der Filmkunstkinos einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert - das ist nur in Grenzen auf privatwirtschaftlicher Basis möglich. Aktuell sehen wir, dass die Kinos immer mehr Filme programmieren, Events entwickeln und den Austausch in der Nachbarschaft intensivieren. Das geht an Grenzen. Die Kinoprogrammpreise drücken eine Wertschätzung aus und bieten je nach Kinogröße eine gewisse Basisförderung. Die Potenziale im Bereich der Publikumsentwicklung, wie bei der Sichtbarmachung der Filmvielfalt, lassen sich mit den bestehenden Ressourcen nicht heben. Das ist gerade in der aktuellen Situation unter filmwirtschaftlichen Gesichtspunkten nachlässig. Was wir dringend als Teil einer ganzheitlichen Filmförderung brauchen, ist ein anreizorientiertes System nach Vorbild des französischen Programms "Classement Art et Essai", das den Einsatz insbesondere europäischer, kulturell anspruchsvoller Werke sowie die Publikumsarbeit mit relevanten Beträgen stärkt.

B:F: Was sagt die FFA-Halbjahresbilanz über die Resilienz des Kinos aus?

BRÄUER: Noch ist der Kinobestand stabil. Doch die Halbjahreszahlen können nicht zufriedenstellen. Nach verkauften Tickets liegen wir im Durchschnitt noch immer knapp 40 Prozent unter Vorkrisenniveau, die Situation im Arthouse-Markt ist noch schlimmer. Entscheidend ist nicht, wer am Tag eins nach der Pandemie noch lebt, sondern drei, vier Jahre später. Zum Ende des Jahres läuft der Sonderfonds Kulturveranstaltungen aus, ohne Anschlusslösung wären die gesamten Anstrengungen der letzten Jahre zum Erhalt der Kulturorte umsonst gewesen. Das mag dann einige international agierende, hoch kapitalistisch organisierte Unternehmen freuen, für die kulturelle Vielfalt wäre es eine Katastrophe.

B:F: Was ist zu tun?

BRÄUER: Natürlich bedarf es ebenso passgenauer Hilfs- und Förderprogramme bei der Bewältigung der Preissteigerung wie bei der ökologischen und digitalen Modernisierung der Kinos. Daneben liegt es aber auch an uns, ob wir die Zukunft des Kinos proaktiv mitgestalten. Die Zukunftskonferenz Cinema Vision 2030 hat beeindruckende Beispiele und Ansätze gezeigt, dass und wie das geht.

B:F: Wie war die Resonanz auf diese Veranstaltung?

BRÄUER: Es war im wahrsten Sinne eine Innovationskonferenz, denn sie hat Leute zusammengebracht, die schon etwas geleistet haben, die ihre Ideen und Visionen auch gegen Widerstände realisiert haben und sich auch den herausfordernden Zukunftsthemen offen stellen. Und die dies mit einer Leidenschaft für den Film und das Kino machen, die ihre Teams und das Publikum gleichermaßen ansteckt. Von der großen Multiplexfirma in China mit zwei Mio. Stammkunden bis zum kommunalen Kino in Ljubljana oder dem erst belagerten und dann aufwendig wiedereröffneten Kino in Rom, das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet hat. Aus meiner Sicht war es eine der wichtigsten Konferenzen, auf denen ich jemals war, denn sie regte in vielerlei Hinsicht an, die ausgetretenen Pfade in unserem Geschäftsmodell zu hinterfragen.

B:F: Ist es nicht schwierig, so viele verschiedene Ansätze zu bündeln?

BRÄUER: Es hatte etwas sehr Motivierendes und Inspirierendes zu sehen, wie die Panels wie Puzzlesteine ineinandergriffen. Auch die Beispiele aus anderen Industrien wie Musik, Games und Architektur haben den Horizont noch einmal erweitert. Natürlich ging es darum, wie ich Geschichten um das Kino erzählen, Identität entwickeln, Begeisterung um Programm und Event gestalten, noch stärker Teil der lokalen Gemeinschaft sein kann. Aber auch darum, wie wir Daten nutzen und IT als Teil unseres Geschäftsmodells begreifen. Angeregt durch die Konferenz hinterfragen auch wir noch einmal unsere Arbeitsweise in vielerlei Hinsicht - vor allem natürlich, was wir im Zusammenspiel mit unseren Partnern für die Filme tun können. Dank der weiteren Förderung durch die Kulturstaatsministerin wollen wir dem in einem Lab Kino-Verleih nachgehen und planen einen Kinotag vor der Berlinale 2023. Ein Schwerpunkt wird dort sicher auch das junge Publikum sein.

B:F: Schwebt der Geist der Cinema Vision 2030 also quasi über Leipzig?

BRÄUER: Absolut. Die Erkenntnisse der Konferenz sind richtungsweisend. Es wird ebenso eine Auswertung geben wie ein Kick-off für das Kino-Verleih-Lab. Darüber hinaus gibt es wieder ein breitgefächertes Angebot an Paneldiskussionen und Workshops, die, da bin ich zuversichtlich, Impulse setzen werden. Die Cinema Vision 2030, die Filmkunstmesse und der Berlinale-Kinotag richten sich an Kinos ebenso wie an Verleiher und die sie verbindende Frage ist, wie wir unseren Markt produktiv entwickeln können.

B:F: Die AG Kino feierte unlängst ihr 50-jähriges Jubiläum. Ein Blick zurück und nach vorn...

BRÄUER: Es ist schon ein besonderes Jubiläum, und die Cinema Vision unmittelbar vorher hat Energie hereingetragen. De facto braucht man Zäsuren wie solche Jubiläen, die deutlich machen, was geleistet wurde.

B:F: Was sind die Aufgaben für die unmittelbare Zukunft?

BRÄUER: Kurzfristig geht es natürlich um die Bewältigung der Preiskrise und die Fortsetzung des Erholungspfads der Kinos. Mittelfristig steht aus meiner Sicht die FFG-Novelle im Kontext einer Reform der Filmförderung insgesamt im Fokus. Qualität geht vor Schnelligkeit. Im Einzelnen ist schon viel mit dem jetzigen Gesetz zu erreichen, aber wir müssen uns das Gesamtbild anschauen und die Änderungen in Markt und Gesellschaft antizipieren. Wir brauchen relevante Kinofilme, müssen die Sichtbarkeit der Filmvielfalt stärken und in Publikumsentwicklung investieren. Ein großes Thema werden sicher auch Investitionsverpflichtung und Steueranreize sein. Allerdings müssen wir aufpassen, dass es einen fairen Wettbewerb nicht nur auf Produktionsseite, sondern auch für Kinos gibt. Da geht es um die Sicherung der Medienchronologie mit einem starken Kinofenster, aber auch um die Verhinderung von wettbewerbsverzerrendem Marktverhalten bei der Filmbelieferung ebenso wie mit Dumpingpreisen. Hier bedarf es einer größeren Sensibilität. Entscheidend ist daher ein beherztes Vorgehen und ein ganzheitlicher Ansatz der Politik. Das französische Kino stand in den 80er-Jahren mit dem Rücken zu Wand. Erst durch grundlegende Reformen verbunden mit dem Schutz und der Förderung des Kinos wurde die Basis für den Erfolg geschaffen. In diesem Sinne: Krisen bieten auch immer Chancen - es liegt an uns, sie zu ergreifen.

Das Gespräch führte Marga Boehle