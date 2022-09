Kinocharts USA: Die neue Regentin

Es kommt wieder Leben ins zuletzt vor sich hin dümpelnde US-Boxoffice: The Woman King" legt zwar keinen Hochstart hin, liegt mit seinen 18 Mio. Dollar Umsatz in 3765 Kinos aber doch über den Prognosen, die den Film eher bei 15 Mio. Dollar Einspiel gesehen hatten - was eine beachtliche Leistung ist, wenn man bedenkt, dass Hauptdarstellerin Viola Davis wohl eine Oscargewinnerin, aber nicht unbedingt ein zugkräftiger Kinostar ist. Das Spektakel von Regisseurin Gina Prince-Bythewood kommt offenbar an beim amerikanischen Publikum, das dem Film die Traumnote "A+" gegeben hat, was auf ein langes Leben in den Kinos hoffen lässt.

Vorwochenspitzenreiter Barbarian" landet auf Platz zwei mit geschätzten 6,5 Mio. Dollar Boxoffice, was ein Minus von nur 38 Prozent im Vergleich zur Vorwoche bedeutet - ein ungewöhnlich guter Hold für einen Horrorfilm. Gesamt halt der überraschend starke Titel bei 21,1 Mio. Dollar Umsatz. Platz drei geht an "Pearl", den neuen Film von Ti West, in dem wie schon in X" erneut Mia Goth die Hauptrolle spielt (die auch das Drehbuch zusammen mit West geschrieben hat): Mit 3,2 Mio. Dollar Umsatz liegt der Schocker allerdings hinter den Startzahlen von "X", der mit 4,0 Mio. Dollar angelaufen war. Dahinter findet sich der britische Kinochartspitzenreiter See How They Run" mit Saoirse Ronan und Sam Rockwell, der mit 2,7 Mio. Dollar Kasse aus den Startlöchern kam. Die Top fünf beschließt Bullet Train", der sich als überraschender Dauerläufer erweist und nun nach 2,6 Mio. Dollar am siebten Wochenende bei gesamt 96,5 Mio. Dollar Umsatz hält. Die 100-Mio.-Dollar-Marke ist greifbar nah.