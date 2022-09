Britische Kinos zeigen Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Während einige britische Kinos aus Respekt am kommenden Montag, dem Tag der Beerdigung von Queen Elizabeth II., geschlossen haben, wird die Zeremonie in mehr als 150 Kinos des Landes live und kostenlos übertragen. Auf den Verkauf von Concessions-Artikel wird verzichtet.

Wenn Queen Elizabeth II. am kommenden Montag beerdigt wird, wird das öffentliche Leben in Großbritannien aus Respekt weitgehend stillstehen.

Unterschiedlich wird das in den Kinos des Landes gehandhabt. Während die Kinos der drei größten Kinoketten des Landes, Cineworld, Showcase und Odeon, am Montag Presseberichten zufolge geschlossen bleiben, haben die Verantwortlichen der Kinoketten Curzon, Vue und Arc beschlossen, die Übertragung von der Zeremonie in mehr als 150 ihrer Kinos zu übertragen - bei kostenlosem Eintritt. Filme wird es in den meisten dieser Kinos am Montag nicht zu sehen geben und auch auf den Verkauf von Concessions-Artikel wird verzichtet.

"Wir übertragen die Beerdigung Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. in ausgewählten britischen Kinos am Montag, 19. September, live ab 10 Uhr vormittags. Der Eintritt wird kostenlos sein und der Verkauf während der Übertragung wird auf Wasserflaschen beschränkt sein; Snacks und andere Getränke wird es nicht geben. An diesem Tag werden wir auch nicht unser normales Kinoprogramm zeigen", heißt es dazu auf der Vue-Website.

Während in den Vue-Kinos also am Montag überhaupt keine Filme zu sehen sein werden, gaben die Kinoketten Arc und Curzon bekannt, dass man das reguläre Programm am Montagabend wieder aufnehmen werde.

Queen Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben.