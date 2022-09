VoD-Charts: Machtvoll auf der Eins

In der Vorwoche mit dem überwältigendem Wert von mehr als 20 Mio. Views an die Spitze der VoD-Charts geklettert, ist die Reichweite aktuell zwar regelrecht eingebrochen: Doch 6,6 Mio. Abrufe reichten allemal, damit die Prime-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" seinen ersten Platz verteidigen kann. So kam Dauerbrenner "Stranger Things" auf Rang nur auf weniger als die Hälfte aller Zugriffe.

Bemerkenswert: Mit "Thor: Love and Thunder" lässt sich mal wieder ein Einzelstück in den VoD-Charts blicken. Mit einer Bruttoreichweite von 2,4 Mio. gelangt der Disney-Titel auf Position fünf. Und: Die Charts für den Auswertungszeitraum 8. bis 16. September dokumentieren ein Phänomen, das auch in anderen Ländern auftrat: Der Tod der Queen führte zu einer erhöhten Nachfrage nach der Serie "The Crown".

1. Die Ringe der Macht 6,60 Mio.

2. Stranger Things 3,14 Mio.

3. Grey's Anatomy 3,07 Mio.

4. The Blacklist 2,53 Mio.

5. Thor: Love and Thunder 2,40 Mio.

6. Suits 2,33 Mio.

7. Manifest 2,11 Mio.

8. Cobra Kai 2,10 Mio.

9. The Crown 1,99 Mio.

10. Better Call Saul 1,93 Mio.

Quelle: VoD-Ratings.com