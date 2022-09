Sundance-Gewinner "Utama" im Oscarrennen

Alejandro Loayza Grisis Drama "Utama" geht für Bolivien ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht worden. Alejandro Loayza Grisis Debütfilm, der Anfang des Jahres im World-Cinema-Wettbewerb des Sundance Film Festival mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden war, erzählt die Geschichte eines älteren Ehepaars aus dem Volk der Quechua, das im bolivianischen Hochland in den Anden lebt. Eines Tages erkrankt Virginio inmitten einer Dürreperiode schwer, versucht aber, diese Krankheit im Wissen um seinen bevorstehenden Tod vor seiner Ehefrau Sisa zu verbergen. Ein Besuch ihres Enkels Clever verändert das Leben des Ehepaares grundlegend.

Bis dato sind 14 Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film"/"Bester nicht-englischsprachiger Film" eingereicht worden; zu einer Nominierung hat es noch nicht gereicht.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.