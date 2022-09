Bewegung im Disney-Kalender

Nach dem großen Fan-Event D23 in Anaheim hat Walt Disney in den USA seiner Kinostartliste ein umfangreiches Update verpasst (dem der deutsche Kalender folgen dürfte) und für eine ganze Reihe an Filmen Termine bekanntgegeben oder geändert.

Demnach startet Next Goal Wins" von Taika Waititi (zuletzt Thor: Love and Thunder") in den USA am 21. April 2023. Ursprünglich auf den 10. März des Jahres terminiert, kommt Haunted Mansion" nun am 11. August. Der Film ist (wie zuvor u.a. Fluch der Karibik", A World Beyond" oder Jungle Cruise") von einer Themenpark-Attraktion inspiriert und nach Die Geistervilla" und Muppets Haunted Mansion" bereits das dritte Projekt, welches das ikonische Gruselhaus in den Fokus rückt.

Am 22. November 2023 kommt mit "Wish" ein neuer Titel von Walt Disney Animation, ihm folgt am 1. März 2024 die Pixar-Produktion "Elio". Das ursprünglich für 16. Februar 2024 vorgesehene (und noch nicht konkret benannte) Projekt aus dem Marvel-Universum wurde auf den 6. September 2024 verlegt, dafür steht am 22. März 2024 nun "Snow White" mit Gal Gadot im Startplan.

Für den 14. Juni 2024 ist nun von Pixar der Start des Sequels zu Alles steht Kopf" terminiert - und am 5. Juli 2024 kommt mit "Mufasa: The Lion King" ein Prequel zur Blockbuster-Adaption des Animationsklassikers, die es in Deutschland 2019 auf fast 5,7 Mio. Besucher brachte.

Ein prominenter Titel ist aus der Startliste verschwunden, allerdings kommt dies nicht überraschend. Denn schon seit November 2021 ist klar, dass der erstmals beim Investorentag 2020 angekündigte "Rogue Squadron" nicht wie geplant 2022 in Produktion gehen würde. "Rogue Squadron" sollte als erster "Star Wars"-Kinofilm auf Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (dessen globales Ergebnis nur minimal über jenem des Spin-Offs "Rogue One" gelegen hatte) folgen, ob das Projekt weiterhin realisiert werden soll (und ob dies weiterhin mit Patty Jenkins als Regisseurin geschehen würde) ist derzeit unklar.

Selbstverständlich plant Disney aber weitere "Star Wars"-Kinofilme, unter anderem soll Taika Waititi, der schon an The Mandalorian" gearbeitet hatte, bei einem Projekt Regie führen. Details gibt es hierzu aber nicht, aktuell stehen zwei unbetitelte "Star Wars"-Projekte am 19. Dezember 2025 und am 17. Dezember 2027 im US-Startkalender von Disney.