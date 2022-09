Almut Getto dreht Near-Future-Film für BR und Degeto

In "Morin", so der Arbeitstitel, steht ein elfjähriger Junge im Fokus, den der Besuch einer von der Wirtschaft geförderten Schule mit neuartigem System maßgeblich verändert. Zu den Drehbuchautoren gehört auch der im Januar verstorbene Christian Görlitz.

Unter der Regie von Almut Getto gingen am heutigen 16. September in München die Dreharbeiten zum Near-Future-Film "Morin" (AT) zu Ende. Im Zentrum der Geschichte steht der elfjährige Morin, gespielt von Leo Alonso-Kallscheuer, besteht die Aufnahmeprüfung für die Kids-Academies, die von führenden Wirtschaftsunternehmen ins Leben gerufen wurden, um Kindern eine Schulausbildung auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Morins Schwerpunkt liegt auf Weltraumforschung. Im hochmodernen Schulalltag führen subtile Lehrmethoden jedoch dazu, dass sich Morin immer stärker verändert. Nach einem dramatischen Zwischenfall an der Academy muss er sich selbst die Frage stellen, welchen Preis er bereit ist, für seinen Traum vom Mars und von der Zukunft zu zahlen.

In weiteren Rollen wirken Marlene Morreis, Frederic Linkemann, Michael Kranz, Wiebke Puls, Yodit Tarikwa und Michaela Rosen mit. Das Drehbuch" schrieben Hans-Ullrich Krause, der im Januar 77-jährig verstorbene Christian Görlitz und Almut Getto.

Produziert wird der Film von Odeon Fiction im Auftrag von BR und Degeto, Produzentin ist Monika Raebel. Die Redaktion liegt bei Claudia Simionescu und Birgit Titze. Die Ausstrahlung ist für 2023 auf dem Mittwochssendeplatz im Ersten vorgesehen.