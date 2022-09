Seriencamp eröffnet mit zweiter Staffel "Die Discounter"

Vom 6. bis 9. Oktober lädt das 8. Seriencamp Festival im Kino der HFF München alle Serienbegeisterte ein, die neuesten Produktionen aus aller Welt zu entdecken. Nach zwei Corona-"Notausgaben" (2020 gab es einen digitalen Watchroom; 2021 eine kleinere hybride Version), kehrt das Angebot in voller Stärke und live zurück. Die Screenings sind wie gewohnt kostenlos.

Den Auftakt bildet am 6. Oktober die zweite Staffel des erfolgreichen deutschen Comedy-Hits "Die Discounter" von Prime Video. Prime Video ist neben Sky Hauptpartner der Veranstaltung. Insgesamt hat das Team knapp 40 Serien zusammengestellt, von denen viele Welt- und Deutschlandpremiere feiern.

"Wir haben das Seriencamp Festival als Ort des Austauschs gegründet, als riesige Seriencouch, auf der Fans gemeinsam in serielle Welten eintauchen können. Und das auf der Kinoleinwand", freut sich Programmdirektor Gerhard Maier über die Rückkehr ins "echte Leben". "Wir sind unseren Partnern und allen Seriencampern sehr dankbar dafür, dass sie uns durch die schwere Zeit hindurch die Treue gehalten haben."

Neben den genannten Hauptsponsoren kommen mit Disney+, Arte und History Channel weitere Partner hinzu. Erstmals vertreten ist Paramount+, die einen ersten Vorgeschmack auf Programm-Highlights geben, die zum Markteintritt im Dezember auf der Plattform zu sehen sein werden.

Zu den ersten Programmpunkten: Neben "Die Discounter" hat Prime Video noch die beiden europäischen Serienentdeckungen "Jungle" und "Prisma" im Gepäck. Sky feiert Deutschlandpemiere von "Souls" und zeigt "This England" mit Kenneth Branagh als Boris Johnson und Emmy-Darling "Euphoria". Zudem steht auf dem Timetable "Kolosseum" (History Channel), der finnische Thriller "Helsinki-Syndrom", die Hiphop-Serie "Die Welt von morgen" (beide Arte), "The Old Man", "The Bear: King of the Kitchen" (beide Disney+) sowie "Star Trek: Strange New Worlds", "The Man Who Fell to Earth" sowie "The Offer" (alle Paramount+).

Auch etliche unlizenzierte Serienentdeckungen gibt es zu entdecken aus Belgien ("1985"), Großbritannien ("Big Boys", "Everything I Know About Love"), Israel ("Bloody Murray"), Argentinien ("Dias de Gallos"), Finnland ("The Man Who Died"), Frankreich ("Marie Antoinette"), Mexiko ("Senorita 89") oder Dänemark ("The Kingdom: Exodus").

Ergänzt wird das viertägige Event durch zahlreiche Panels, Publikumsdiskussionen und Aktionen.