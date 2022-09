Ehemaliger WDR-Intendant Fritz Pleitgen 84-jährig verstorben

Fritz Pleitgen ist tot. Wie der WDR, als dessen Intendant Pleitgen von 1995 bis 2007 fungierte, heute mitteilte, verstarb Pleitgen am gestrigen 15. September im Alter von 84 Jahren in Bergisch Gladbach.

Pleitgen war am 21. März 1938 in Duisburg geboren worden. Nachdem er bei der "Freien Presse" in Bielefeld sein Volontariat absolviert hatte, wechselte er 1963 zum WDR, wo er zunächst als Reporter für die "Tagesschau" tätig war. Ab 1970 war Pleitgen als Korrespondent des ARD-Studios in Moskau tätig gewesen, wo er als erster westlicher Journalist ein Interview mit dem damaligen Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breschnew, führte.

Ab 1977 arbeitete Pleitgen als DDR-Korrespondent in Ostberlin, 1982 übernahm er die Leitung des ARD-Studios in Washington.

Zurück in NRW, übernahm Pleitgen 1988 zunächst die Fernseh-Chefredaktion und 1994 die Direktion des WDR-Hörfunks, bevor er 1995 zum WDR-Intendanten gewählt wurde.

Nach seiner Zeit beim WDR fungierte Pleitgen u.a. von 2007 bis 2010 als Vorsitzender der Geschäftsführung der Initiative RUHR 2010 und von 2011 bis 2021 als Präsident der Deutschen Krebshilfe, wofür er 2012 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhielt.

"Der Tod von Fritz Pleitgen ist für uns alle im WDR eine sehr traurige Nachricht. In unseren Herzen sind die Flaggen auf Halbmast. Ein großer Kapitän verlässt nun die Bühne des Lebens. Er hat den WDR geprägt wie kaum ein anderer. Fritz Pleitgen stand für Mut und Fairness, und er liebte seinen WDR. Seine Ausstrahlung geht aber weit über diesen Sender hinaus. Er stand sein ganzes Leben lang für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Rolle in der Gesellschaft. Als Intendant und hochangesehener Rundfunkmanager, Korrespondent und politischer Journalist hat er den Westdeutschen Rundfunk über viele Jahrzehnte entscheidend geprägt und zum Erfolg geführt. Fritz Pleitgen war ein kluger Stratege, der sich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk voll und ganz verpflichtet fühlte und sich energisch und leidenschaftlich für ihn einsetzte. Vorbild, Ratgeber, Mentor war er für viele, auch für mich. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Ihm gebührt ein ganz besonderer Platz in der WDR-Geschichte", würdigt der WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende Tom Buhrow den Verstorbenen.