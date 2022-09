Disney+ steigt jetzt auch bei deutschen Doku-Serien ein

Bislang investiert Disney eher zögerlich in lokale deutsche Inhalte für seinen Streamingdienst Disney+. Nach den fiktionalen Serien "Sam - Ein Sachse" und "Sultan City" sowie dem Kinder-Serienformat "Die drei !!!" sind jetzt aber die Dreharbeiten zur ersten deutschen Doku-Serie "Farm Rebellion" abgeschlossen worden, die dabei auch rund um die Welt unterwegs war. Thematisch fokussiert sich das sechsteilige Format auf das Thema moderne Landwirtschaft.

Basierend auf einer Idee von Doris Dörrie wurde "Farm Rebellion" von Showrunner Martin Tischner entwickelt und von Megaherz in Zusammenarbeit mit Neos Film im Auftrag von TWDC Ltd. für den Streamingdienst Disney+ produziert. Oliver Gernstl und Fidelis Mager (Megaherz) sind die Produzenten der Dokumentarserie.

"Mit Vordenkerinnen und Vordenkern aus der ganzen Welt sowie lokalen Helferinnen und Helfern, die ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen, stellt sich einem Team von jungen Menschen bestehend aus Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten den Herausforderungen, denen die Landwirtschaft gegenübersteht", heißt es zu "Farm Rebellion" in einer Mitteilung am Freitag.

Streaming-Premiere soll 2023 sein, gedreht wurde unter anderem auf dem Hof Gut&Bösel.

Benedikt Bösel, seine Partnerin Tess Ward und viele weitere junge Visionärinnen und Visionäre gehen in der Dokumentation neue Wege in der Landwirtschaft. Angetrieben von der Idee, zukünftigen Generationen eine gesündere und lebenswerte Welt zu hinterlassen, erproben Benedikt Bösel und das Team nach dem Dachkonzept von Beyond Farming innovative Landnutzungskonzepte.

Teil der Dokumentation sind unter anderem Auma Obama, Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, die norwegische Sterneköchin Heidi Bjerkan sowie Josef Gonzales aus Chile, der zusammen mit seiner Partnerin Lea Gerber eine Market Gardening Farm starten möchte.

Die Dreharbeiten zu "Farm Rebellion" erstreckten sich über einen Zeitraum von einem Jahr und zeigen, wie sich die Protagonistinnen und Protagonisten der globalen Bewegung anschließen und mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten und Ansätzen die Welt verändern wollen. Sie alle begegnen sich auf der erstaunlichen und lebensverändernden Farm. Die Serie wurde in Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Brasilien, Kenia und den USA gedreht.

Eun-Ky Park, SVP & General Manager Media, The Walt Disney Company in GSA, kommentiert: "Globaler Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die Menschen weltweit macht 'Farm Rebellion' zu einem Herzensprojekt für uns bei The Walt Disney Company. Mit der Dokumentation wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten, innovative Ideen in der Landnutzung einem breiten Publikum zugänglich und verständlich zu machen. Wir möchten damit generationsübergreifend dazu animieren, selbst aktiv zu werden, um eine lebenswerte und nachhaltige Welt zu kreieren - denn es geht um unsere Zukunft."

Martin Tischner, Showrunner & Regisseur Megaherz, ergänzt: "Starke Charaktere, die nicht nur über eine bessere Zukunft reden, sondern selbst anpacken. Danach haben wir bei Megaherz eineinhalb Jahre lang gesucht. Wir haben Farmerinnen und Farmer gefunden, junge Visionärinnen und Visionäre, Neulinge und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die mit Erde unter den Fingernägeln die Welt verändern wollen. 'Farm Rebellion' ist die Einladung, mit diesen Menschen den Aufbruch zu wagen - in eine Zeit, in der Landwirtinnen und Landwirte wichtiger sein werden, denn je."