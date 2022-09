Researchers und Archive Producers gründen Verband

Die in Deutschland in der Recherche und Rechteklärung Tätigen haben sich zu einem Verband zusammengeschlossen. German Researchers und Archive Producers e.V. (GRAP) setzt sich seit gestern für die Wahrung, Pflege und Förderung der Interessen dieser Berufsgruppe ein, deren Tätigkeitsfeld größer und komplexer geworden ist.

Die in Deutschland in der Recherche und Rechteklärung tätigen Researcher und Archive Producer haben einen Verband gegründet. German Researchers und Archive Producers e.V. (GRAP) setzt sich seit gestern für die Wahrung, Pflege und Förderung der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen dieser Berufsgruppe ein, deren Tätigkeitsfeld durch die zunehmende Contentherstellung für international agierende Streamer größer und komplexer geworden ist. Der Verband stellt sich am 20. Oktober 2022 während des Dok Archive Market im Rahmen von DOK Leipzig vor.

Gründungsmitglieder sind Thorben Bockelmann, Tatjana Bonnet, Vanessa Christoffers-Trinks, Céline Deligny, Eva Diet, Karin Fritzsche, Janne Gärtner, Thembi Linn Hahn, Monika Preischl, Michael Konstabel, Stephen Maier, Julian Nindl, Lutz Pinkert, Linn Sackarnd und Marco Siebler. Konstabel, Nindl und Preischl wurden zu Vorstandsmitgliedern gewählt.

"Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der Profession auf einer gemeinsamen Plattform zu gestalten, den Austausch innerhalb der Berufsgruppe zu ermöglichen und damit die branchenübergreifende Vernetzung des Berufsstandes zu fördern. Eine zentrale Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber den Hersteller*innen und Verwerter*innen des Fernseh-, Film- und AV-Bereiches gewinnt aufgrund der zunehmenden Komplexität, in dem sich Recherche- und Rechteklärungsexpert*innen auf nationaler und internationaler Ebene bewegen, stetig an Bedeutung, auch im Hinblick auf wachsende Herausforderungen gesetzlicher Regelungen" heißt es in einer Mitteilung des in Berlin gegründeten Verbandes.

Mehr Infos unter www.germanarchiveproducers.de.