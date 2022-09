Helga Löbel zur KiKA-Serie "Kaltstart": "Ein produzentisches Geschenk"

Die deutsche Sci-Fi-Mystery-Serie "Kaltstart" über Menschen und Androiden gibt es jetzt online beim KiKA, der lineare Start ist am Samstag. Die Kinder- und Young-Adult-Spezialistin Helga Löbel von UFA Serial Drama spricht im Interview auch über die Mockumentary "Irgendwas mit Medien" und den "Spotlight"-Wechsel zu Paramount+.

Ist die Kinderkanal-Serie "Kaltstart" Ihre Antwort auf die Frage, wie man heutzutage Kinder und Jugendliche mit dem erreicht, was sie interessiert und wo sie sich auch aufhalten?

HELGA LÖBEL: Der KiKA hat aus meiner Sicht auf jeden Fall den richtigen Riecher in Sachen Künstlicher Intelligenz und wie das Thema in Zukunft in unsere Leben spielen könnte gezeigt. Zurecht macht er dazu eine ganze Themenwoche, weil das nicht nur die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, sondern eigentlich uns alle angeht. An der Stelle hat der KiKA toll vorgelegt. Ich empfand es als ein wahnsinnig dankbares Thema, weil es Sinn macht, sich damit auseinander zu setzen. Es wurde somit für mich zu einem produzentischen Geschenk. Die Autorinnen und Autoren der Akademie für Kindermedien legten sofort los und bewiesen ein sehr gutes Gespür für das Thema.

"Kaltstart" wurde im Rahmen der von Ihnen erwähnten Akademie für Kindermedien entwickelt. Das klingt vom Namen her ein bisschen trocken. Wie lief dieser Entwicklungsprozess?

HELGA LÖBEL: Die Verantwortlichen Margret Albers und Thomas Hailer machen hier seit Jahren einen Riesen-Job. Die Akademie für Kindermedien entwickelt jedes Jahr in den Bereichen Film, Buch und Serie mit Autorinnen und Autoren Stoffe. Aus der Akademie kommen auch immer wieder neue Bestsellerautor:innen im Kindersegment. Das ist ein prestigeträchtiges Programm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen hier ein Jahr, in dem sie ihre Projekte entwickeln. Ein Teil davon sind Client-Projekte, bei denen am echten Kunden "geübt" werden darf. Bei "Kaltstart" war es so: Von vornherein stand fest, dass der KiKA der Kunde und das Thema K.I. durch die Themenwoche gesetzt ist. Als Produzentin war ich von Anfang an involviert, um es auch sofort umsetzen zu können. Die Serie ist vom weißen Blatt Papier bis zur Ausstrahlung innerhalb von neun Monaten entstanden. Das ist relativ rekordverdächtig. Bei solch einem Thema könnte man sich auch viele Jahre Zeit für die Debatte und Diskussion nehmen, weil es immer wieder neue Aspekte und Forschungsansätze gibt. Es werden diverse ethische und philosophische Fragen berührt. Wenn solch ein Projekt einem gewissen Zeitdruck unterliegt, weil das Abgabedatum so klar gesetzt ist, dann haben alle Beteiligten einen ganz anderen Zug zum Tor.

In "Kaltstart" treffen drei Jugendliche aufeinander, die in einer Aufnahmeprüfung für ein Internat konkurrieren, das auf K.I. spezialisiert ist. Dass ansonsten fast niemand in der Schule zu finden ist, hatte auch einen Corona-Hintergrund oder war das mehr ein bewusste dystopischer Stimmungsansatz?

HELGA LÖBEL: Das Geheimnis von Formaten, die relativ schnell und preisgünstig produziert werden, ist immer, die Not zur Tugend zu machen. Das ist ein Mindset. Aber Sie haben schon recht, unser Format ist sehr reduziert. Natürlich hat das mit Budget zu tun. Aber es hat auch damit zu tun, wie wir dieses Projekt angesetzt haben. Ich sehe das immer als Chance. Es heißt für den Inhalt, dass man ihn auf das Wesentliche reduziert. In der Entwicklung hatten wir beispielsweise zunächst fünf Hauptfiguren. Wir haben uns dann aber entschieden eine Erwachsenenfigur rauszunehmen. Nicht, weil wir uns die Figur nicht leisten konnten, sondern weil es eine rein inhaltliche Entscheidung war. Es geht um diese drei Jugendlichen, die merken, dass sie nur gemeinsam durch das Aufnahmeprojekt kommen. Und es geht darum, wie die Gruppe merkt, dass einer von ihnen kein Mensch ist.

Die Serie ist vom Figurenpersonal fast wie ein Kammerspiel.

HELGA LÖBEL: Ja. Das Erstaunliche ist: Wenn man es entwickelt und schreibt, fragt man sich schon mal, ob das dann auch trägt. Aber jeder, der es sich bisher angeschaut hat, ist gefesselt. Auch weil das Ganze natürlich diese dystopische Genrestimmung hat, die suggeriert, dass etwas nicht ganz stimmen kann.

In wiefern hat Sie als Produzentin dieses Sci-Fi- und Near-Future-Genre im Kinder- und Jugendbereich gereizt?

HELGA LÖBEL: Es kommt auch noch ein bisschen Mystery mit rein. Hier ist dem Mut der KiKA-Redaktion von Tina Debertin und Silke Haverkamp zu danken, dass sie das Projekt so mit uns mitgegangen sind. Denn es braucht durchaus Mut bei einem Kindersender auch mal etwas gruseliger und dunkler zu sein. Man sieht das auch an den Farben der Serie, dass sie eben auch etwas farbloser sein kann und nicht eine quietschbunte Kinderserie sein muss; dass es nicht permanente Lacher oder ein Comic Relief braucht. Ich empfinde das für unser Thema und unsere gestellten Fragen angemessen und bin dankbar, dass alle Beteiligten diesen Weg mitgegangen sind. Das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.

Werden Sie auch hinsichtlich der Erreichbarkeit der jungen Menschen mit den linearen und digitalen Ausspielwegen des KiKA für die Serie zufrieden sein?

HELGA LÖBEL: Unser Programm ist ein bisschen älter angesiedelt, weil das, was bei uns in der Serie verhandelt wird, wirklich gar nicht oberflächlich ist. Ich finde es toll, dass wir hier thematisch so mutig sein durften und das Publikum auch ein bisschen fordern können. Damit erreichen wir hoffentlich auch die 13-Jährigen, die nicht mehr so gerne zugeben, dass sie KiKA gucken, aber dann doch auf die Webseite gehen, den KiKA-Player anklicken und es sich so anschauen, weil das auch Schulhof-Talk wird.

Auch eine Zusammenarbeit zwischen der UFA und den Öffentlich-Rechtlichen ist die MDR-Mockumentary "Irgendwas mit Medien". Was bieten die beiden jungen Showrunner, was man in diesem Genre noch nicht bei "Jerks", "Wrong" oder "Die Discounter" gesehen hat?

HELGA LÖBEL: "Irgendwas mit Medien" ist der Stoff von Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff. Ich habe die beiden im Rahmen des Thüringer Förderprogramms "Formate aus Thüringen" kennengelernt. Es ist ihr Debüt. Das sind richtige Neulinge, die mich total für sich eingenommen haben. Ich arbeite viel mit Nachwuchs in unterschiedlichen Produktionen. Die beiden überzeugten mich mit ihrer Kreativität und Intelligenz. Zudem sind sie in dem, was sie tun, überraschenderweise sehr sicher. Sie wissen genau, wie sie diese Serie machen wollen. Sie drehten einen Piloten und sogar eine zweite Folge und haben sich immer aus eigener Kraft aus dem Universitätskosmos heraus engagiert. Das, was dann als Vorlage bereits da war, war so stark, dass ich das gar nicht glauben konnte. Natürlich haben wir überlegt: Schaffen sie das Projekt in der vorgegebenen Zeit mit einem nicht sonderlich großen Budget? Der Stoff ist sehr spitz, weil er wohl vor allem zuerst einmal Menschen interessiert, die auch irgendetwas mit Medien machen. Die Hoffnung der ARD-Mediathek mit dem erklärten strategischen Ziel, mehr junge Menschen für das eigene Angebot begeistern zu können - dazu passt "Irgendwas mit Medien" aus dem Universitätskosmos sehr gut. Eine Besonderheit dieser Mockumentary ist, dass die beiden Showrunner schreiben, selbst spielen und wirklich alles aus einer Hand machen. 22 Drehtage auf diese Weise - das ist bewundernswert.

Haben die beiden Vorbilder genannt, an denen sie sich orientieren wollen?

HELGA LÖBEL: Ich durfte hier zwei Menschen kennenlernen, die gar nicht sagen, dass sie das Rad neu erfinden wollen. Sie wissen ganz genau, wo sie sich befinden und sich zwischen diesen ganzen Mockumentaries wie "Stromberg" oder "Jerks" richtig einzuordnen. Sie wollen dem etwas Eigenes geben. Es gibt gar nicht diesen, mitunter auch etwas anstrengenden Versuch, es zwingend anders machen zu wollen.

Sehr spannend ist auch, dass die von Ihnen betreute sechste Staffel von der Jugendserie "Spotlight" ihre Premiere nicht mehr bei Nick im Free-TV, sondern auf dem neuen Streamingdienst Paramount+ feiern wird. Welche neuen Zielgruppen versprechen Sie sich dadurch, wobei sich der Streamer ja erst einmal auf dem Markt beweisen muss.

HELGA LÖBEL: Genau, das ist aus produzentischer Sicht ein superspannender Weg, der natürlich auch Vertrauen vom Auftraggeber voraussetzt. Paramount+ ist noch nicht am Markt, wir wissen noch nicht genau, wie das funktionieren und wie das Programm dort nach Algorithmen präsentiert wird. Das werden wir dann im Dezember erfahren. Die Kinder- und Familienunterhaltung bei Streamern ist eine große Chance. Das ist mein Lieblingsthema, weil es meiner Meinung nach noch nicht so recht erkannt wird. Ich bin relativ sicher, dass das in den nächsten ein bis zwei Jahren sehr anziehen wird. Die durchschnittliche Familie, die nicht irgendetwas mit Medien macht, muss überlegen, wie viele Abos sie abschließen will. Es werden dann vor allem Abos sein, wo möglichst für alle Familienmitglieder viel drin ist. Paramount+ hat den großen Vorteil, dass sie wahnsinnig viel Kinder- und Familien-Inhalte im Portfolio haben. Das ist auch unsere Chance, uns dort einzusortieren, dass auch für die coolen Teenies etwas dabei ist. "Spotlight" geht in die sechste Staffel und schon ins siebte Jahr, und ist als Marke auch in den Social-Media-Kanälen etabliert. Man trifft heute schon Menschen, die das retro-mäßig schauen und es als "Kindheitserinnerung" betrachten, so langlebig ist das Format. Wir haben die sechste Staffel jetzt etwas älter angelegt und nochmal andere Themen verhandelt. Es gab nicht mehr die Notwendigkeit die Zielgruppe nur bis 13 Jahre zu bedienen, wie im linearen Fernsehen. Die Folgen durften länger werden, es gibt größere Bögen und Cliffhanger.

Wobei es mit so einer etablierten Marke im Free-TV eben auch ein gewisses Wagnis ist, ob das Publikum jetzt mit zum Streamer umzieht. Können Sie etwas zur weiteren Verwertungskette sagen?

HELGA LÖBEL: Ob die sechste Staffel von "Spotlight" auch irgendwann zu Nick kommt, müssen die Kolleginnen und Kollegen von Paramount Global beantworten. Wir in der UFA wünschen uns das natürlich. Jeder Produzent wünscht sich, dass das Programm, was er oder sie macht, von so vielen Menschen wie möglich gesehen wird. Wir haben es zumindest als Format so abgegeben, dass man es auch linear ausstrahlen könnte.

Es gibt unterschiedliche Ansätze auf den Streaming-Markt, was Kinder-Inhalte angeht. Disney+ bringt die von Haus aus durch die internationalen Marken mit, während Netflix ein Animationsstudio schließt und Kinder-Inhalte streicht. Wie schätzen Sie die Situation ein?

HELGA LÖBEL: Ja, es gibt verschiedene Strategien. Disney+ hat aber auch lange damit gewartet, das erste eigene deutsche Kinderprogramm mit "Die drei !!!" zu beauftragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das alles an irgendeiner Stelle konsolidieren muss. Paramount arbeitet beim deutschen Launch auch etwa mit Sky zusammen. Wie gesagt, es stellt sich die Frage: Wie viele Abos leiste ich mir als Familie etwa mit horrenden Gasrechnungen. Dem wird auch das ein oder andere Abo zum Opfer fallen. Es wird interessant werden. Und es gibt ja auch Plattformen wie RTL+, wo wahnsinnig viel in einem Abo drin steckt wie seit Neuestem auch Musik. Von daher bin ich ziemlich optimistisch, was die Kinder- und Familienunterhaltung angeht.

Für RTL+ produzierten sie auch das angenehm gewagte und freizügige Serienformat "Even Closer", das nach einer Staffel nicht verlängert wurde. Überwiegt da die Enttäuschung oder die Freude darüber, sich das getraut zu haben?

HELGA LÖBEL: Jedes Format, das man auf lange Sicht denkt - und ich denke immer in Marken und auf lange Sicht -, und das nicht fortgesetzt wird, ist natürlich schade. Und natürlich sind wir traurig darüber, dass "Even Closer" nicht fortgeführt wurde. Aber es war ein Original. Und darauf bin ich stolz. Es gab zwar eine Ebook-Vorlage, aber es war noch keine richtige Marke mit IP-Charakter. Die Schauspieler:innen waren mehr oder weniger Neuentdeckungen, die alle Anschlussprojekte erhielten. Das muss also ein ganz gutes Casting gewesen sein. Und es hat zum Zeitpunkt seines Starts bei RTL+ sehr gut performt.

Sie sind unter dem UFA-Dach über die Jahre zur vielbeschäftigten Produzentin bei UFA Serial Drama aufgestiegen. Was für Ziele haben Sie für die nächsten Jahre?

HELGA LÖBEL: Natürlich immer den nächsten Hit landen. Tatsächlich suche ich eigentlich immer die Innovation - ob das in der Produktionsweise oder dem Inhalt ist. Egal ob es "Spotlight", "Even Closer", "Irgendwas mit Medien" oder "Kaltstart" ist, es sind im Produktionsmodell immer Sachen, die neu und besonders sind und gar nicht unbedingt in ein Raster reinpassen. Das reizt mich. Aber natürlich ist auch immer das Ziel, dass die Formate verlängert werden und es weitere Staffeln gibt. "Spotlight" war ursprünglich mal ein sehr kleines Format und ist sehr gewachsen. Von solchen Erfahrungen profitieren alle im Unternehmen.

Das Interview führte Michael Müller