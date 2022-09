Kinocharts Deutschland Trend: Roberts/Clooney lösen das Ticket an die Spitze

An seinem gestrigen Starttag hat "Ticket ins Paradies mit Julia Roberts und George Clooney in den Hauptrollen souverän Platz eins der deutschen Kinocharts übernommen.

Mit gut 22.000 Besuchern und einem Umsatz von mehr als 200.000 Euro war Ticket ins Paradies", die neu gestartete Komödie mit Julia Roberts und George Clooney in den Hauptrollen als längst geschiedenes Paar, das sich nach 20 Jahren zusammen tut, um die Hochzeit der gemeinsamen Tochter zu verhindern, am gestrigen Donnerstag die klare Nummer eins in den deutschen Kinos. Am kommenden Wochenende, an dem gutes Kinowetter zu erwarten ist, sollten 150.000 Besucher und ein Umsatz von rund 1,4 Mio. Euro möglich sein.

Mit 8.300 Besuchern (76.000 Euro) ebenso klare Nummer zwei war gestern die Bestsellerverfilmung "Der Gesang der Flusskrebse", die am Wochenende auf gut 50.000 Besucher (rund 530.000 Euro) kommen sollte und insgesamt die 500.000-Besucher-Marke knacken wird.

Ein enges Rennen gab es gestern um den Bronzerang in den deutschen Kinocharts zwischen dem neu gestarteten David-Bowie-Biopic Moonage Daydream" (4.800 Besucher; 54.000 Euro), After Forever" (4.700 Besucher; 41.000 Euro) und einem weiteren Neustart, dem Actionthriller Chase - Nichts hält ihn auf" (4.300 Besucher; 38.000 Euro). Am gesamten Wochenende könnte das Trio jeweils bei gut 30.000 Besuchern und einem Umsatz zwischen 300.000 und 350.000 Euro landen.

Auf Platz zehn startete gestern der neue Film von und mit Til Schweiger, Lieber Kurt" (3.200 Besucher; 29.000 Euro), der am Wochenende bei rund 25.000 Besuchern (200.000 Euro) landen könnte.

Die Horror-Fortsetzung Jeepers Creepers: Reborn" belegte an ihrem gestrigen Starttag mit etwas mehr als 3.000 Besuchern (25.000 Euro) Platz zwölf; für das gesamte Wochenende ist mit 20.000 bis 25.000 Besuchern zu rechnen.

"True North", ein Dokumentarfilm über die Entstehung des gleichnamigen Albums der norwegischen Band a-ha, belegte gestern mit 1.700 Besuchern (22.000 Euro) Platz 15, gefolgt von dem neu gestarteten japanischen Animationsfilm Deer King" (1.400 Besucher; 17.000 Euro); insgesamt sollten beide am Wochenende bei knapp 10.000 Besuchern landen.