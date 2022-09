Sherry Hormann zu "Haus der Träume": "Kaleidoskop an Blicken erlauben"

Die Regisseurin Sherry Hormann ließ sich für die aufwendige RTL+-Event-Serie "Das Haus der Träume", die am Sonntag startet, vom Weimarer Kino beeinflussen. Für sie hat die Geschichte um das Kaufhaus Jonass in den 1920er-Jahren aber auch viel mit der Gegenwart zu tun.

Die Regisseurin Sherry Hormann ließ sich für die aufwendige RTL+-Event-Serie "Das Haus der Träume", die am Sonntag auf der Streaming-Plattform startet, vom Weimarer Kino beeinflussen. Für sie hat die Geschichte um das Kaufhaus Jonass in den 1920er-Jahren mit Alexander Scheer und der Newcomerin Naemi Florez in den Hauptrollen aber auch viel mit der Gegenwart zu tun.

Als X Filme bei dem Serienprojekt "Das Haus der Träume" auf Sie zukam, dachten Sie auch über die Herausforderung nach, weil die Produktionsfirma mit "Babylon Berlin" in diesem Metier und Genre bereits ein so stilprägendes Format gemacht hatte?

SHERRY HORMANN: Die Frage ist berechtigt. Als Stefan Arndt mich anrief, fragte ich ihn: Warum sollte man noch eine Serie im eigenen Haus machen, die in derselben Zeit spielt? Da sagte er: Sag du es mir! Und ich sagte: Es ist eigentlich so, als ob man die Gegenwart betrachten würde. Es gibt so viele Themen, die in dieser Zeit geschehen, dass es sich lohnt, einen anderen Blick darauf zu werfen. "Das Haus der Träume" ist stark geprägt vom Thema Liebe. Bei uns gibt es auch keinen Fall zu klären. Wir suchen keinen Mörder. Es ist kein Krimi, sondern ein Kolorit über eine Zeit, die sicherlich seit dem 24. Februar diesen Jahres mehr denn je mit uns zu tun hat. Bei unseren Figuren sehe ich keine Überschneidungen zu "Babylon Berlin", weil unser zentrales Liebespaar ganz andere Inhalte lebt und in einem ganz anderen Alter ist. Da ist ein anderer Aufbruch. Es geht um eine pralle Jugend. Unsere Serie ist sonnendurchflutet. Die Sonne macht vor der Armut nicht Halt. Aber warum stellt man solch eine Frage über die 1920er-Jahre und nicht über die Gegenwart? Diese Zeiten werden immer neu beleuchtet. Es ist unglaublich spannend und enorm wichtig, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, sondern wir uns ein Kaleidoskop an Blicken erlauben.

Was spiegelt uns dahingehend "Das Haus der Träume", die als Serie die ersten Jahre des berühmten Berliner Kreditkaufhaus Jonass schildert, über die Gegenwart?

SHERRY HORMANN: Als wir begannen, gab es noch nicht den einen, grausamen Krieg, von dem jetzt alle sprechen, sondern viele, zu viele Kriege auf der Welt, über die gerade nicht mehr gesprochen wird, die aber trotzdem und zudem leider weiter toben, während wir beide sprechen. Was macht es mit den Kriegskindern, wenn sie ihre Wunden innerlich und äußerlich mit sich tragen? Kinder, die in dieser erkalteten und vereisten Verdrängungsatmosphäre groß werden, wo man sich nicht mehr an die Gräueltaten erinnern will? Das beschäftigt mich auch im Heute. Was wird aus den Menschen, die das alles erlebt haben? Was wird aus den Kindern, die bei uns groß werden? Jene, die seit dem 24. Februar fliehen müssen? Diese 100 Jahre reichen zurück bis in unsere Gegenwart. Man könnte auch sagen: "Das Haus der Träume" ist damals und heute.

Man bekommt heute nur leicht einen "So wie"-Stempel aufgedrückt. Ich stelle es mir nicht einfach vor, dagegen anzukämpfen, diese Vergleiche nicht zu bekommen. Zumal "Babylon Berlin" ein so populäres Format ist, das auch international so ausstrahlt.

SHERRY HORMANN: Wir haben für "Das Haus der Träume" einen Preis in Cannes bekommen, was uns wahnsinnig gefreut hat. Keiner zeichnet eine Wiederholung desselben aus. X Filme wäre auch nicht X Filme, wenn sie das Experiment nicht eingegangen wären, auch inhaltlich nochmal ein anderes Gegengewicht zu "Babylon Berlin" zu suchen. Verglichen werden wir in diesem kleinen Land sowieso immer. Das ist Deutschland-inhärent.

Sie drehten als Regisseurin die ersten sechs Episoden von "Das Haus der Träume", Umut Dag die nächsten sechs Episoden. Wie sah der Austausch untereinander aus?

SHERRY HORMANN: Wir haben hintereinander gedreht. Ich habe die Serie von der Besetzung, den Key Departments und dem Look her erst einmal allein aufgestellt. Von der erzählerischen Herangehensweise war es ein ganz enger Austausch mit Head-Autorin Conni Lubek und dem gesamten Autorenteam. In unsere Vorbereitungszeit ist Umut Dag eingestiegen, worüber ich mich sehr freute, weil er nochmal eine ganz andere Sichtweise entfalten konnte. Er übernahm den größten Teil des Teams. In den zusätzlichen Rollen sind wir dann in Abstimmungen durch die Besetzung durch. Er erzählt zeitlich einen ganz anderen Hintergrund als wir in der ersten Hälfte. Er erzählt die Verdunkelung, wir erzählen noch die volle Blüte, die versprach, dass alles besser würde. Bei seinen Episoden springen wir zeitlich schon in den aufkeimenden Faschismus der 1930er-Jahre.

Ist die Serie Ihre bislang aufwendigste Produktion?

SHERRY HORMANN: Sicherlich ist es die aufwendigste Produktion gewesen, auch wenn "Wüstenblume" in einer anderen Form aufwendiger war, weil wir in Bereichen der Erde mit Nomaden drehten, die gar nicht wussten, wer wir sind und was wir machen. Das war eine nicht-filmaffine Gegend. "Wüstenblume" war vom Aufwand her eher eine finanzielle Entdeckungsreise. Das hier war eine sehr durchorganisierte Entdeckungsreise. Wenn man in einer Stadt wie Görlitz steht und ganze Straßenzüge umgebaut und umdekoriert werden, dann ist das bewegend. Es bewegen vor allem die Reaktionen der Menschen vor Ort, die das erleben. Wir haben nicht gesagt, dass wir ins Studio gehen, sondern dass wir auch an Originalschauplätze gehen. Die Originalschauplätze, die nicht vor Ort funktionieren, wurden wiederum in die Zeit hineingehoben. Da kommen dann auch Menschen mit ihren eigenen Familiengeschichten an: Passanten, Touristen und Crewmitglieder. Es ist interessant, was eine Serie in der Erinnerung der eigenen Familiengeschichte auslösen kann.

Was war die schwerste Herausforderung der Produktion oder ist das ein Superlativ, der Ihnen in diesem Zusammenhang nicht zusagt?

SHERRY HORMANN: Wir hatten 108 Rollen. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Wir hatten mit Naemi Florez eine bislang noch komplett unbekannte Hauptdarstellerin, die wir mit sehr bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenspielen ließen. Diese Vermengung an verschiedenen Spielstilen ist mindestens so herausfordernd wie in der Kürze der Zeit einen so aufwendigen Drehplan umzusetzen. Es ist immer die Frage: Was ist aufwendig? Auch die ganze Corona-Zeit bleibt eine wirkliche Herausforderung, gerade wenn man an einem Drehtag 250 Komparsen am Set hat.

Als ich auf dem Filmfest München die ersten beiden Episoden sah, wurde ich auf positive Weise an die ergiebigste Phase der deutschen Filmgeschichte mit den frühen Tonfilmkomödien wie "Ein blonder Traum" oder "Ich bei Tag und du bei Nacht" erinnert. War das für Sie eine Inspiration?

SHERRY HORMANN: Ich habe damals in der Berliner Kinemathek angerufen. Ich bekam eine ganze Liste an Filmen aus dieser Zeit. Darin bin ich abgetaucht, auch in die Fotografie. Es gibt den tollen Bildband "Licht und Schatten" über Filmproduktionen der Weimarer Republik. Ich bin auch gemeinsam mit unserem Hauptdarsteller Alexander Scheer durch die Filme durch und wir haben uns inspirieren lassen. Das fand ich wichtig. Die Lampen, die wir in der Serie für das Licht benutzen, sind Original-20er-Jahre-Lampen. Da gibt es noch den Verleih in Berlin, was auch schwierig für das Drehen war, weil die irre heiß sind. Auch Filme wie "Menschen am Sonntag", die eine Unmittelbarkeit in der Inszenierung haben, waren eine Inspiration. Das Kino reichte von extrem artifiziell bis wie es halt gerade passiert. Diese Filme sind eine Mischung aus Zufall und komplett durchdacht. Und diese tollen Texte von Billy Wilder, der das Drehbuch zu "Menschen am Sonntag" mitschrieb. Aber auch sein Bericht "Aus dem Leben eines Eintänzers" im Berlin der 1920er-Jahre. Da stecken ganz wichtige Details drin, die man dann auch in eine Serie wie "Das Haus der Träume" einbringt.

Bei der Rolle des Kaufhausbesitzers Arthur Grünbein denkt man nicht zuerst an Alexander Scheer. Warum wollten Sie ihn für die Figur?

SHERRY HORMANN: Den wollte ich unbedingt. Casting Director Lisa Stutzky schlug ihn vor. Ich fand es eine absolute Hammer-Idee. Unser Treffen war wie ein verstecktes Casting in der Mulackstraße 17 in Berlin-Mitte, wo die Serie auch spielt. Wir gingen zusammen durch alle Straßen spazieren bis zum Soho House, dem damaligen Kaufhaus. Er war im 20er-Jahre-Anzug perfekt gekleidet, Dreiteiler mit Hut, wie sich das gehört. Wir sprachen über genau diese Filme und die Fotografie und stellten uns vor, was in den Straßen los gewesen sein musste. Ich finde ihn als Hauptbesetzung interessant, gerade weil man diese Rolle nicht von ihm erwartet.

Was verbinden Sie überhaupt mit dem Serientitel "Haus der Träume"? Der Arbeitstitel "Torstraße 1" war noch nach der literarischen Vorlage gewählt.

SHERRY HORMANN: Mit dem Titel verbinde ich die Faszination, dass wir auf Gebäude kucken, die voller Geschichten sind und so viel erlebt haben. Wenn ein Haus mehr als 100 oder 150 Jahre steht - man wünschte, dass die Mauern mit einem sprechen und sagen: Weißt du noch damals 1927 oder in der DDR, was wir alles erlebt haben?

Sie haben sich jetzt schon sechs Episoden in diese Serienwelt versunken. Würde es Sie denn auch reizen, diese Geschichte weiterzuerzählen?

SHERRY HORMANN: Die Geschichte ist keineswegs auserzählt. Jemand beschließt, das erste Kredit-Kaufhaus Deutschlands zu gründen für jene, die nicht das Geld haben, ins KaDeWe zu gehen. 15 Jahre später zieht da die Hitlerjugend ein. Das ist doch völlig irre. Da ist so viel Erzählmaterial. Hoffen wir auf einen kraftvollen Start. Und dann schauen wir weiter.

Das Interview führte Michael Müller