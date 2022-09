UMFRAGE Arthousemarkt: "Angst vor geschlossenen Räumen"

Wir hörten uns im Vorfeld der Filmkunstmesse Leipzig bei Verleihern und Kinobetreibern um, wie sie die Situation des Arthousemarkts einschätzen und mit welchen Maßnahmen man sie verbessern kann. Hier antwortet Stefan Paul, Geschäftsführer Arsenal Filmverleih.

1. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation im Arthousemarkt?

Die aktuelle Situation im Arthausmarkt ist eine große Herausforderung für die gesamte Filmbranche. Seit mehr als zwei Jahren sind die Besucherzahlen in den Kinos, speziell auch in den Arthauskinos rückläufig. Das hat mehrere bekannte Gründe: Pandemiebedingt die Angst vor geschlossenen Räumen, das veränderte Ausgehverhalten in der Kulturszene, die Verteuerung in der Gastroszene, Inflation, Gründe, die auch ein jüngeres, studentisches Publikum betreffen. Die Unistädte haben sich verändert, nach vier Semestern geschlossener Universitäten verödet das gesamte Stadtleben.

Hinzu kommt eine neue Unübersichtlichkeit: Es gibt zu viele kleine Filme, die einen Förderungshintgergrund haben, vor allem deutsche und europäische Filme, aber auch die großen Filme kommen mit weniger Werbeaufwand in die Kinos. Die Medienlandschaft hat sich verändert, es gibt kaum noch Platz für Filmbesprechungen, keine spezifischen Kinosendungen mehr. Das alles führt dazu, dass sich vor allem älteres Publikum nicht mehr zurecht findet und als Konsequenz lieber zuhause bleibt.

2. Was lässt sich unternehmen, um die Situation zu verbessern?

Die vielen, neuen Filme müssen auch von Kinoseite besser kuratiert werden. Eine positive Absprache unter Verleihern wird es nicht geben, die Diskussion ist mehr als 20 Jahre alt. Also müssten insgesamt weniger Filme gezeigt und diese dafür besser vorbereitet werden. Eine Mahnung an die Filmförderer: Nicht jeder in Deutschland geförderte Film muss ins Kino! Das sehen die Produzenten leider anders, weil ihre Förderung von der Herausbringung der Filme im Kino abhängt.

Das Kino ist während der Pandemie als sicherer Ort für Kultur in Vergessenheit geraten. Das muss in jeder Stadt wieder in den Vordergrund gerückt werden.

3. Wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, der Sie in den kommenden Monaten begegnen müssen?

Ein junges Publikum wieder bzw. neues Publikum für Kino zu begeistern und nach drei Jahren Couch ein gemeinsames Kinoerlebnis propagieren. Und das ältere Publikum, das verloren gegangen ist, durch besondere Events zurückzuholen.

Es sind leider alles bekannte Argumente, aber man kann lernen, dass das Publikum zwar in großer Zahl zu den Open Airs gekommen ist, aber geschlossene Räume wie Kino und Theater immer noch mit größter Zurückhaltung gemieden werden.