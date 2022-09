UMFRAGE Arthousemarkt: "Dialog in der Branche fortsetzen"

Wir hörten uns im Vorfeld der Filmkunstmesse Leipzig bei Verleihern und Kinobetreibern um, wie sie die Situation des Arthousemarkts einschätzen und mit welchen Maßnahmen man sie verbessern kann. Hier antwortet Stefan Ostertag, Geschäftsführer Nickelodeon FTB Dresden.

1. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation im Arthousemarkt?

Die Branchenzahlen zeigen deutlich: Das Kino insgesamt und der Arthousemarkt im Speziellen - und in meiner Wahrnehmung auch noch sehr viel detailreicher - sehen sich nach zwei Jahren mit Coronaeinschränkungen nunmehr mit einer vielfältigen Gemengelage von Problemfeldern konfrontiert. Über den Sommer hat der klassische Arthousefilm - jenseits einiger erfolgreicher Open-Airs - dabei wochenlang in den Kinos praktisch nicht stattgefunden. In dieser Konsequenz war dies auch für mich in mehr als 25 Jahren im Kino eine neue Erfahrung.

2. Was lässt sich unternehmen, um die Situation zu verbessern?

Die individuelle Antwort lautet für mich: Kontinuität im Angebotsumfang, Flexibilität in der Zielgruppenansprache und Vielfalt in der Programmstruktur! Soll heißen: Wir müssen das Kino nicht gänzlich neu erfinden - denn Kino gibt's nur im Kino und in der Schauburg mit allen Höhen und Tiefen bereits seit 1927! Aber wir müssen unsere Säle weiterhin intensiv mit Inhalten und Leben füllen und dürfen Zielgruppen, welche sich mit einer Rückkehr ins Kino noch schwer tun, nicht aus dem Blick verlieren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme sehe ich die Gefahr, dass man zunehmend versucht ist, bestimmte Angebote in die Kategorie "lohnt sich nicht mehr" zu verbannen - und wenn man in einer Großstadt nach 20 Uhr 30 kaum noch filmische Angebote jenseits der eigenen vier Wände findet, halte ich das für ein fatales Signal. Gleichzeitig sollten wir als Branche den in der Pandemie begonnenen Dialog fortsetzen und noch weiter zusammenrücken, damit unsere Probleme über unsere Verbände deutlich und wahrnehmbar in Richtung Politik kommuniziert werden können.

3. Wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, der Sie in den kommenden Monaten begegnen müssen?

Die größte Herausforderung wird wohl darin liegen, die zahlreichen Problemfelder gleichermaßen im Blick zu behalten und so kurzfristig wie möglich entsprechende Antworten und Wege zu finden, um diese adäquat lösen zu können. Dabei wird der Frage der Energie- und Betriebskosten ganz sicher eine entscheidende Rolle zukommen.