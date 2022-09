UMFRAGE Arthousemarkt: "Kino größer, jünger denken"

Wir hörten uns im Vorfeld der Filmkunstmesse Leipzig bei Verleihern und Kinobetreibern um, wie sie die Situation des Arthousemarkts einschätzen und mit welchen Maßnahmen man sie verbessern kann. Hier antwortet Daniela Zuklic, Geschäftsführerin Thalia Potsdam.

1. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation im Arthousemarkt?

Der Sommer hat schon seine Spuren hinterlassen. Für uns Arhouse-Kinos war nicht ganz so viel zu holen, vor allem wenn man wie wir im Osten kein Guglhupfgeschwader" spielt. Wir verzichten zwar auf die meisten Blockbuster, jedoch gilt das nicht umgekehrt, so dass Der Gesang der Flusskrebse" und Die Känguru-Verschwörung" auch beim Mitbewerber laufen. Das ist durchaus ärgerlich. Wir schauen trotzdem auf einen spannenden Herbst mit Triangle Of Sadness", Der Nachname" und was Venedig noch so bringt.

Jedoch stelle wahrscheinlich nicht nur ich mir die Frage, wie sich das Zuschauerverhalten in Anbetracht der Inflation und steigenden Energiekosten entwickeln wird. Auch trifft uns die angespannte Arbeitsmarktsituation spürbar und das einhergehend mit deutlichen Kostensteigerungen durch die - fraglos wichtige und richtige - Anpassung des Mindestlohnes. Dies zwingt leider auch uns zu Erhöhungen unserer Eintrittspreise und der Nebengeschäfte.

2. Was lässt sich unternehmen, um die Situation zu verbessern?

Wir versuchen prompt zu reagieren, eben durch Preisanpassungen und Einsparungen, wo es geht. Wichtiger ist jedoch der Blick in die Zukunft. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für uns, das führt letztlich auch zu einer Antwort auf die Energiekrise. Und ganz wichtig ist und bleibt unser Publikum und das Gastgeben. Wir müssen Kino größer, aber auch jünger denken.

3. Wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, der Sie in den kommenden Monaten begegnen müssen?

Diese nahezu unkalkulierbaren Kostenentwicklungen werden uns sicherlich schlaflose Nächte bereiten. Dazu die Notwendigkeit Finanzierungen aufzubauen, um einerseits die immer noch bestehenden Investitionsstaus abzubauen und gleichzeitig in Energieeffizienz investieren zu müssen wird eine große Herausforderung. Das geht in keinem Fall ohne Förderungen. Und auch inhaltlich bleibt es spannend. Wird es auch zukünftig genügend gute Filme mit Strahlkraft geben, die die Menschen zu uns locken, auch wenn alles teurer wird? Das sind drängende Fragen, aber ich glaube immer an die Kraft des Kinos!