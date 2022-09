UMFRAGE Arthousemarkt: "Überleben"

Wir hörten uns im Vorfeld der Filmkunstmesse Leipzig bei Verleihern und Kinobetreibern um, wie sie die Situation des Arthousemarkts einschätzen und mit welchen Maßnahmen man sie verbessern kann. Hier antwortet Christian Pfeil, Geschäftsführer Arena Filmtheater BetriebsGmbH.

1. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation im Arthousemarkt?

Der Arthousemarkt befindet sich in der größten Krise seit ich im Kino arbeite. Alle Probleme aus der vorpandemischen Zeit haben wir mitgenommen. Viele Marktteilnehmer wollen einfach so weitermachen wie bisher und schütteln allwöchentlich verwundert den Kopf über die Besucherzahlen eines nicht mehr existenten Marktes. Hinzu kommt die erhebliche Abschmelzung der ohnehin geringen Eigenkapitalbasis der Arthousekinos. Das ist umso schwieriger da sich die Legende hält, dass wir alle mit maßloser Förderung über die Krise getragen worden wären. Das ist falsch. Viele Kollegen, die wirtschaftlich arbeiten, sind nur über Kredite durch die Krise gekommen, deren Rückzahlungen jetzt anstehen. Diese Kredite müssen dringend in Zuschüsse umgewandelt werden, sonst ist die Handlungsfähigkeit der Kinos massiv eingeschränkt. Uns bliebe nur die Möglichkeit mit Schließtagen und reduziertem Programm auf die Energiekrise und sinkende Besucherzahlen zu reagieren - das wäre der Beginn einer Abwärtsspirale.

Dabei müssten wir im Gegenteil an der Verbreiterung unseres Publikums arbeiten. Herausforderungen wie digitale und moderne Kundenansprache auf Seiten der Kinos oder die Überproduktion und zu geringe Sichtbarkeit und Relevanz auf Seiten der Herausbringung sind dringend zu lösen. Die Herausbringungsstrategie Hoffnung statt Budget hat im aktuellen Umfeld keinen Platz mehr.

2. Was lässt sich unternehmen, um diese zu verbessern?

Wir sind bei Null - jedes Kino sollte so denken als würde es gerade neu eröffnen. Und auch alle anderen Marktteilnehmer benötigen die Energie und Kreativität eines Startups. Alle Gewissheiten und alle Traditionen bis hin zum Abrechnungsmodell gehören ernsthaft auf den Prüfstand gestellt. Fördermöglichkeiten müssen vereinfacht werden und temporär auf 100 Prozent Zuschuss gestellt werden. Der Sonderfond Kultur muss im letzten Quartal 30 Prozent Gewinn zulassen und sollte ohne Abstandsdogma ausgezahlt werden.

3. Wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, der Sie in den kommenden Monaten begegnen müssen?

Überleben.