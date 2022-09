Asien-Pazifik: 205 Mio. weitere SVoD-Abos bis 2027

Die einzige Wirtschaftsregion, in der es zuletzt noch signifikant hohe Abo-Zuwächse im SVoD-Geschäft gab, war der asiatisch-pazifische Raum. Die neue Vorhersage von Digital TV Research für APAC lautet: Bis 2027 wächst die Zahl der SVoD-Abos um 205 auf insgesamt 746 Mio. 2021 waren laut Digital TV Research 541 Mio. Abos im Umlauf.

In China werde die Abo-Zahl in den nächsten fünf Jahren auf 364 Mio. steigen (49 Prozent der Gesamtzahl), im hart umkämpften indischen Markt kommen demnach im Betrachtungszeitraum 92 Mio. hinzu, so dass Indien in 2027 176 Mio. erreicht.

Digital TV Research-Analyst Simon Murray: "Die sechs großen US-amerikanischen Plattformen (Netflix, Disney+, Paramount+, HBO Max, Amazon Prime Video und Apple TV+) werden bis 2027 nur ein Viertel der SVoD-Abonnements im asiatisch-pazifischen Raum kontrollieren - viel weniger als in jeder anderen Region der Welt. Diese Plattformen werden niemals Zugang zu China erhalten, und in Indien gibt es zahlreiche lokale Anbieter."

Disney+ hat Netflix bereits im Jahr 2020 überholt - fast ausschließlich aufgrund seines Erfolgs in Indien. Disney+ Hotstar war zunächst wegen Übertragungsrechten an der indischen Cricket-Liga erfolgreich, die allerdings für 2023 an die Konkurrenz übergegangen sind. Laut Prognose werde die Disney-Plattform in 2022 und 2023 erst einmal Abonnenten verlieren, bevor sie ihr Niveau in 2027 erreicht. Unter der Annahme, dass Disney+ die Cricket-Rechte in Indien behält, hatte Digital TV Research bei vorangegangenen Prognosen für Disney weitaus höhere Zahlen angegeben.