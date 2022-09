Neues Hygienezertifikat für Kultureinrichtungen beantragbar

Ab sofort können Kulturveranstalter und Betreiber von Kultureinrichtungen ein neu geschaffenes Zertifikat beantragen, das auf Basis der Überprüfung fundamentaler Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen durch ein Expertenteam zur Bestätigung dient, dass Hygienevorgaben eingehalten werden und in den jeweiligen Räumen das Risiko aerosolbasierter Infektionen "allenfalls minimal" ist, wie es in einer Mitteilung der BKM heißt.

Das Zertifikat baut auf den bundesweit einheitlichen Handlungsempfehlungen für Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen von Kulturbetrieben auf, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth am 7. März vorgelegt hatte (wir berichteten). Diese Empfehlungen waren auf Initiative der BKM von Wissenschaft und Branche unter Mitwirkung des Umweltbundesamtes erarbeitet worden. Den Ausgangspunkt dabei hatten Studienergebnisse gebildet, die besagten, dass Kulturveranstaltungsräume unter bestimmten Voraussetzungen auch in einer andauernden Pandemie so betrieben werden können, dass das Infektionsrisiko in ihnen minimal ist.

Vergeben wird das Zertifikat laut der BKM-Mitteilung von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG), die Ausstellung stehe dabei aber grundsätzlich jedem Anbieter von Zertifizierungsleistungen offen, der das dem Zertifikat zugrundeliegende bundesweit einheitliche Prüfreglement anwende.

Das Zertifikat richtet sich in erster Linie an Kulturveranstaltungsorte mit sitzendem Publikum wie Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser. Mit einer Urkunde und einem Logo können erfolgreich zertifizierte Einrichtungen über die erfolgreiche Prüfung informieren. Daneben wurde für Kultureinrichtungen auch die Möglichkeit geschaffen, eine Selbstprüfung ihrer Hygienemaßnahmen vorzunehmen und dies über ein Label kundzutun. Die Selbstprüfung erfolgt durch eine digitalisierte Checkliste auf der Webseite der DTHG, die den Nutzern in Form eines Online-Formulars zur Verfügung gestellt wird.

Im Grundsatz soll das Zertifizierungsverfahren für interessierte Einrichtungen kostenfrei bleiben, dafür stellt die BKM Fördermittel in Höhe von bis zu sechs Mio. Euro aus dem Programm "Neustart Kultur" zur Verfügung.

Ein gerade in diesen Tagen nicht ganz nebensächlicher Punkt: Erfahrungen mit einem Pilotprojekt der DTHG in Nordrhein-Westfalen hätten gezeigt, dass das Zertifizierungsverfahren nicht zuletzt "in hohem Maße" zu einer Sensibilisierung für tatsächlich erforderliche Lüftungszeiten geführt habe - was ein Einsparpotential von bis zu 50 Prozent beim Verbrauch von Strom und Wärme eröffne, ohne dabei die notwendige Lufthygiene zu gefährden.

Anzumerken ist, dass zu den Maßnahmen, die im Rahmen des freiwilligen Zertifikatsverfahrens überprüft werden, auch solche (wie z.B. Abstand und Maskenpflicht) zählen, die nach derzeitigem Stand auch im Herbst/Winter je nach Infektionsgeschehen nicht zwangsweise durch die jeweils geltenden Landesvorschriften vorgeschrieben sein werden.

Auffällig ist zudem das von Heinz-Jörn Moriske, Direktor und Professor im Bundesumweltamt gewählte Wording: "Mit den vorgelegten lufthygienischen Prüfungen und -zertifikaten gelingt es, Kultureinrichtungen auch bei eventuell weiter steigenden Infektionsfallzahlen im Verbund mit anderen Schutzmaßnahmen im Herbst und Winter geöffnet zu halten und dem Publikum ein sicheres Gefühl beim Besuch der Einrichtungen zu geben."

Zwar soll die morgen im Bundesrat zur Abstimmung stehende Neufassung des Infektionsschutzgesetzes laut Justizminister Marco Buschmann Lockdowns ausdrücklich eine Absage erteilen - allerdings bleibt es beim "Einfallstor" des § 28a, der unter anderem eine Untersagung von Veranstaltungen weiterhin ermöglicht. Die (hohe) Hürde dafür wäre allerdings die Feststellung einer "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" durch den Bundestag; von einem solchen Szenario wird derzeit auch für den Winter nicht ausgegangen. Abseits dessen wäre eine Schließung von Kulturstätten auch bei steigenden Infektionszahlen nach derzeitigem Stand nicht möglich.

Claudia Roth erklärte anlässlich des Starts des Zertifizierungsprogramms: "Kultureinrichtungen haben seit Beginn der Pandemie vorbildliche Hygienekonzepte entwickelt und ganz erhebliche Investitionen z.B. in die Lufthygiene ihrer Räumlichkeiten getätigt. Zugleich waren sie von den zur Pandemiebekämpfung ergriffenen Maßnahmen in besonderem Maße betroffen. Daher freue ich mich, dass das neu eingeführte Zertifikat diese Bemühungen honoriert. Damit leisten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Stabilisierung der Branche."

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der DTHG an dieser Stelle.