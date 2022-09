CineStar und ver.di erzielen Tarifeinigung

Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt, wurde in den Tarifverhandlungen mit der CineStar-Gruppe eine Einigung erzielt. Demnach sollen sich die Tariflöhne ab Oktober - wenn der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro steigt - je nach Betriebszugehörigkeit und Tätigkeitsebene sowie Standort - um mindestens 15 Prozent steigen. Konkret werde die Erhöhung zwischen 1,60 und 3,24 Euro liegen.

Die Tariftabelle (Sie finden sie hier) gliedert sich in drei standortabhängige Kategorien, je nach Kategorie erhöht sich laut ver.di die bislang bei 1,65 Euro liegende Zulage für Ebenenleitungen auf 1,70 Euro in Kategorie II, auf 1,75 Euro in Kategorie Ib und auf 1,80 Euro in Kategorie Ia; letztere steht auch für die durchschnittlich höchsten Tariflöhne bei CineStar. Die jährliche Sonderleistung von bislang 370 Euro brutto wird um knapp 19 Prozent oder 70 Euro auf 440 Euro erhöht.

Gegenüber der ursprünglich von CineStar geforderten Laufzeit bis Mitte 2024 habe man sich auf eine Befristung bis Ende 2023 geeinigt. Das Verhandlungsergebnis soll nun am 26. September final von der Tarifkommission beschlossen werden.