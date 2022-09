Kontinuität an der Spitze von Mainstream Media

Tim Werner, seit 2008 für die Mainstream Media AG tätig, ist vom Aufsichtsrat für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, das die Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV betreibt, berufen worden. Diesen Posten hat Werner seit Oktober 2019 inne.

Neu zum Finanzvorstand bestellt wurde nach Unternehmensangaben hingegen Johannes Walzer. Der 39-Jährige war zuletzt bei Studio 100 Media als Financial Director und Prokurist tätig und löst Horst Kümmel ab, der nach 15 Jahren als Finanzvorstand aus der Mainstream Media AG ausscheidet, dem Unternehmen aber weiterhin als Berater zur Verfügung steht.

Gottfried Zmeck, Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Mainstream Media AG, sagt zu den Personalien: "Dem Aufsichtsrat war es wichtig, in der Führung des Unternehmens eine gute Mischung aus bewährter Kontinuität und neuen Kräften zu haben. Dies gibt dem Unternehmen Stabilität und allen Partnern der Mainstream Media AG eine verlässliche Perspektive für die zukünftige Zusammenarbeit. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Tim Werner und Johannes Walzer viel Erfolg bei der Steuerung des Unternehmens. Ein ganz besonderer Dank gilt Horst Kümmel. Er hat als Mann der ersten Stunde mit seiner großen Kompetenz und seinem Weitblick maßgeblichen Anteil an der Wachstumsstory derMainstream Media AG. Wir freuen uns, dass er der Gesellschaft weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht."