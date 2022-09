WSJ: Netflix-Schätzung zu Werbetarif-Reichweite

Netflix schätzt, dass sein angekündigtes, werbefinanzierte Angebot bis Ende 2023 40 Mio. Zuschauer erreichen kann. Das will das Wall Street Journal in Erfahrung gebracht haben.

Führungskräfte von Netflix und seinem Dienstleister Microsoft sollen sich in den letzten Wochen mit Anzeigenkäufern getroffen haben, um noch vor der geplanten Markteinführung in diesem Jahr Verträge abzuschließen. Das berichtet das Wall Street Journal, das nach eigener Darstellung Dokumente einsehen konnte, die Netflix Werbekunden vorgelegt hat. Demnach schätzt Netflix, dass ein werbegestützter Monatstarif für seinen Streaming-Dienst bis zum dritten Quartal 2023 weltweit etwa 40 Mio. Zuschauer erreichen werde. Die Rede ist dabei von "Unique Viewers", wovon 13,3 Mio. auf die USA entfallen würden.

Die Netflix-Prognosen für Werbekunden beziehen sich laut WSJ auf ein Dutzend Startmärkte, darunter Brasilien, Mexiko, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Korea, Spanien, Italien, Australien und Kanada. Die Prognosen über die Zuschauerzahlen seien an einige Werbeagenturen weitergegeben worden, damit diese ihre Werbekunden über die voraussichtliche Reichweite des neuen Dienstes beraten können. Natürlich ist Reichweite im Werbegeschäft ein hoch relevanter Faktor, der auch über die Höhe der Ausgaben entscheidet.

Berichtet worden bereits, dass Netflix am 1. November mit seinem werbefinanziertem Tarif an den Start gehen will. Das wäre etwas mehr als ein Monat, bevor Disney+ mit seinem Werbetarif zum Preis von 7,99 Dollar/Monat in den USA auf den Markt kommt. Teil der Gerüchteküche war ebenfalls mehrfach, welchen CPM (Tausend-Kontakt-Preis) Netflix und Werbepartner Microsoft anvisieren: Angeblich 65 Dollar.

Netflix gibt aktuell zu diesen Berichten keine Stellungnahmen ab.