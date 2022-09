TORONTO Tag 7: Auf Augenhöhe

Vier Tage vor Ende des 47. Toronto International Film Festival lichten sich die Reihen bereits spürbar, zumindest in den wenigen noch verbliebenen Pressevorführungen. In Kürze wird das TIFF wieder nur das noch sein, was in der Tiefe seines Herzens immer war und sein sollte, ein Publikumsfestival. Fast alle großen Titel wurden gezeigt, nicht alle konnte ich sehen. Mal waren es Terminprobleme, weil gleichzeitig Interviews angesagt waren, die sich nicht verschieben ließen. Meistens lag es aber daran, dass das Festival die Pressevorführungen so unglücklich terminiert hatte, dass attraktive Filme aus den Hauptreihen gegeneinander in Konkurrenz traten. Da hilft meistens nur das Bauchgefühl oder eine persönliche Präferenz: Der eine muss gehen, der andere darf bleiben. C'est la vie. Und dennoch ärgerlich: Wer fliegt schon gerne 5000 Kilometer, um dann vor Ort festzustellen, dass man das Festival nicht in der Form ausschöpfen kann, wie man das gerne getan hätte. Trotzdem Zufriedenheit, weil Steven Spielberg mit The Fabelmans" die Hoffnungen übertroffen, Sam Mendes mit Empire of Light" genau das abgeliefert hat, was man gedacht hatte, und Glass Onion: A Knives Out Mystery" so viel Spaß machte, dass man Energie für mehrere Tage hatte. Große Entdeckungen blieben aus, ein Novum hier in Toronto, wo man eigentlich immer beseelt mit Filmen im Kopf nach Hause fliegt, die man nicht auf dem Schirm gehabt hatte.

Und naja, ein positives Filmerlebnis gab es ziemlich gegen Ende dann doch noch, The Greatest Beer Run Ever" von Peter Farrelly, der erste Film des Regisseurs seit seinem Oscar-Triumph Green Book", der vor vier Jahren ebenfalls ziemlich gegen Ende des TIFF seine Weltpremiere gefeiert hatte, im Anschluss den begehrten Publikumspreis gewann und von da aus seinen Siegeszug durch die Welt antrat. Wenn man flüchtig hinsieht, ist Farrellys neuer Film dem Vorgänger auffällig ähnlich, zumindest ein gleichberechtigter Bruder. In beiden Filmen geht es um einen einfachen Mann aus der Mitte der Gesellschaft, ein ganz normaler Kerl, dessen Leben von seinem Umfeld geprägt ist, den eine verrückte Grundidee auf eine Reise schickt, die ihn von Grund auf verändert, seinen Horizont in einer Form erweitert, dass nach der Heimkehr nichts mehr so sein kann. In "Green Book" ging ein italienischer Türsteher aus der Bronx 1962 mit einem schwarzen Musiker auf achtwöchige Tour durch den tiefen Süden der USA. Jetzt ist es ein unbedarfter Kerl irischer Herkunft in Jersey, der in den späten Sechzigern aus einer Bierlaune heraus auf die Schnapsidee kommt, seinen Freunden, die in Vietnam an vorderster Front kämpfen, ein Bier vorbeizubringen. Pabst Blue Ribbon. Ehrensache.

Chickie heißt der Held der Geschichte, den Zac Efron ganz überraschend spielt, jenseits seines Pretty-Boy-Images mit Schnauzer und einem Blick, der sofort vermittelt, dass er seine Zeit nicht gerne in der Schule verbracht hat, sondern die Kneipe um die Ecke als Schule des Lebens ausreichend findet. Er unterstützt die Jungs im Krieg, ist überzeugt, dass seine Regierung schon weiß, was sie tut, mag keine Kommunisten und Hippies, die gegen 'Nam protestieren. Innerlich wird er auch angetrieben von einem nagenden Schuldgefühl: Sein bester Kumpel gilt als vermisst, und der hatte sich nur gemeldet, weil Chickie es ihm eingeredet hatte. So heuert er auf einem Dampfer ein und fährt los, eine Reisetasche prall gefüllt mit Bierdosen über die Schulter geschlungen. Es ist ein wildes Abenteuer, das er erlebt und das ihm die Augen öffnet. Er hängt mit Kriegsberichterstattern herum, wird für einen CIA-Agenten gehalten, gerät selbst ins Visier amerikanischer Agenten, erlebt einen Sturm auf Saigon mit, sieht Angst, Tod, Verzweiflung, was einen modernen Krieg so ausmacht. Das ist nicht besonders subtil oder innovativ, aber effektiv, eine rund erzählte Geschichte, die einen abholt, Schlitzohrenkino auf Augenhöhe, das sich nicht für was Besseres hält. Und man spürt, dass es vom Herzen kommt, es Farrelly ein Anliegen ist, das Publikum auf diese Reise zu schicken, die ernster ist, als es der Titel wohl suggerieren würde, irgendwo zwischen Good Morning, Vietnam" und Ein Jahr in der Hölle". Da steckt viel Liebe drin, es gibt viele tolle Momente. Allein die Musikauswahl unterstreicht das. Es gibt kein Creedence Clearwater Revival, kein "Time Has Come Today", wie in jedem zweiten amerikanischen Vietnamfilm, dafür Handverlesenes wie Peanut Butter Conspiracy, Electric Prunes oder West Coast Pop Art Experimental Band. Und man stellt dann fest: Man mag Chickie, man mag den Film. Man muss sie nur erst einmal kennenlernen. Dann stellt man fest, wie sympathisch sie sind und dass sie nicht so unbedarft sind, wie sie zunächst erscheinen.

Mit Raymond & Ray" lief noch eine zweite Apple-Produktion, eine Brudergeschichte mit Ethan Hawke und Ewan McGregor, die man sich aufgrund der beteiligten Namen größer ausgemalt hätte, aber tatsächlich eine nahe Verwandtschaft mit den gestandenen US-Indies der Neunziger besitzt, eine Charakterstudie mit einem verblüffend jazzigen Rhythmus, in der sich zwei grundverschiedene Halbbrüder nach Jahren erstmals wieder treffen. Der verhasste Vater ist gestorben, der ihnen das Leben zur Hölle gemacht hatte - u- wer ist schon so grausam, seinen beiden Kindern denselben Vornamen zu geben? Der eine ist ein ehemals drogenabhängiger Musiker mit keinem definierten Lebensziel, der andere ein mausgrauer, mehrfach geschiedener Spießer. Beide sind gescheiterte Existenzen. Man kann sie sich ganz gut als Walter Matthau Jack Lemmon vorstellen, wie sie zur Beerdigung reisen und dort erfahren, es sei der letzte Wunsch ihres alten Herren gewesen, dass sie selbst das Grab ausheben. Das Ganze hat etwas Theaterhaftes, Tennessee Williams very light. Aber man fühlt sich wohl mit dem Film, seinen hübschen Überraschungen und kleinen Volten, den so untypischen Figuren, die sich der routinierte Autor und Regisseur Rodrigo Garcia (Albert Nobbs", Mütter und Töchter") ausgedacht hat. Und deren Frustrationen und Enttäuschungen man gut nachvollziehen kann in diesem einfühlsamen Drama mit Bodenhaftung, das seinen Helden noch einmal eine Chance gibt, auch wenn sie nicht beide nutzen werden.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze.