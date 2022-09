Bob Chapek betrachtet Disney+ als deutlich zu günstig

Noch bevor die Anfang August angekündigten Preiserhöhungen für die werbefreie Nutzung von Disney+ in den USA umgesetzt werden, hat CEO Bob Chapek bei einer Konferenz von Goldman Sachs für die absehbare Zukunft weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Der Preispunkt, mit dem der Dienst im November 2019 gestartet war, sei rückblickend "absurd".

Für die werbefreie Nutzung von Disney+ müssen Nutzer in den USA ab Anfang Dezember deutlich tiefer in die Tasche greifen, der monatliche Abopreis von derzeit noch 7,99 Dollar steigt dann um drei Dollar - oder fast 38 Prozent. Gegenüber dem Preis, zu dem Disney+ im November 2019 startete, wird sich die Nutzung des Streamingdienstes bei monatlicher Buchung dann um rund 43 Prozent verteuert haben. Weitere Preissteigerungen könnten allerdings schon in absehbarer Zukunft folgen, wie Disney-CEO Bob Chapek bei einer Konferenz von Goldman Sachs durchblicken ließ.

Der entscheidende Punkt: Dass der Vergleich auf den ersten Blick "drastisch" erscheinen könne, liege laut Chapek daran, dass die 6,99 Dollar Monatsgebühr, mit denen der Dienst vor knapp drei Jahren in den USA an den Start ging, rückblickend "absurd" seien. Chapek ergänzte dabei aber auch, dass die Content-Investitionen damals auf einem viel niedrigeren Niveau gelegen hätten - und dass man es auch einem Preismodell "am unteren Rande des Marktes" zu verdanken habe, dass der Dienst so schnell so immens gewachsen sei. Wenn man heute auf die Zahlen blicke (im jüngsten Quartalsreport bezifferte Disney die globale Abonnentenbasis für Disney+ auf gut 152 Mio.), falle es schwer zu glauben, dass man erst drei Jahre lang dabei sei. Ohnehin bleibt Disney+ auch nach der Erhöhung des Monatspreises auf 10,99 Dollar noch deutlich günstiger als beispielsweise das Standard-Paket von Netflix; gleichzeitig erfolgt die Preiserhöhung bei Disney+ im Zuge der Einführung eines werbeunterstützten Angebots, das dann wiederum bei einem Monatspreis von 7,99 Dollar liegen wird.

Größere Abwanderungen erwartet Chapek infolge der kommenden Preiserhöhung nicht, wie er bei der Konferenz darlegte. Dementsprechend könne es in absehbarer Zeit zu weiteren Anpassungen des Preises kommen. Dieser richte sich letztlich nach dem Markt und sei ein direkter Spiegel der gebotenen Leistung. Im Verhältnis zu dieser sei Disney+ "deutlich zu günstig", wie Chapek feststellte. Man sei es den Anteilseignern schuldig, Bewusstsein dafür zu schaffen.

Teurer wird auch die Nutzung der Streamingdienste ESPN+ und Hulu - letzterer dürfte perspektivisch in Disney+ aufgehen. Aktuell wird dies noch durch eine Beteiligung von Comcast verhindert, Anfang 2024 kann Disney diese ablösen. Wie Chapek erklärte, würde er diesen Schritt "liebend gerne früher" gehen, Comcast sei diesbezüglich aber nicht in Eile, wie er andeutete. Jüngsten Schätzungen zufolge beläuft sich der aktuelle Wert des Comcast-Anteils auf 27,5 Mrd. Dollar.