Einschaltquoten: Nachrichtenformate im Mittelpunkt des Interesses

Mit der "Tagesschau", die ab 20 Uhr im Ersten 5,19 Mio. Zuschauer (MA: 20,7 Prozent), der "RTL Aktuell"-Ausgabe um 18.45 Uhr (3,63 Mio. Zuschauer / MA: 19 Prozent) und der "heute"-Sendung im ZDF um 19 Uhr (3,62 Mio. Zuschauer / MA: 17,9 Prozent) waren die drei meist gesehenen Programme des gestrigen Abends Nachrichtenformate.

Erfolgreichstes fiktionales Programm des gestrigen Tages war der von FFP New Media produzierte ARD-Mittwochsfilm Weil du mir gehörst", der bei seiner Wiederholung mit 3,54 Mio. Zuschauern (MA: 14,3 Prozent) zwar gut 900.000 Zuschauer weniger verzeichnete als bei der Erstausstrahlung im Februar 2020, beim Marktanteil aber im Bereich des damaligen Wertes lag. Die Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises kam im ZDF gestern Abend auf 2,18 Mio. Zuschauer (MA: 9,7 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte in der gestrigen Primetime - wie schon in der Vorwoche - das RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" die Nase vorn gehabt, blieb allerdings mit 11,9 Prozent gut drei Prozentpunkte unter dem Vorwochenwert. Mit 10,6 Prozent leicht unter dem Vorwochenwert lag gestern Abend die ProSieben-Show "TV total".

Der ARD-Mittwochsfilm "Weil du mir gehörst" verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen nach der "Tagesschau" (20,1 Prozent) einen Marktanteil von 8,7 Prozent, für die Fernsehpreis-Verleihung im ZDF interessierten sich 6,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Wie in der Vorwoche auf exakt sieben Prozent kam die gestrige Ausgabe der Sat1-Show "Zurück in die Schule". Vox startete gestern die Free-TV-Ausstrahlung der am gleichen Abend als beste Dramaserie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Serie Faking Hitler"; die drei ab 20.15 Uhr programmierten Folgen kamen auf 14/49-Marktanteile von 5,7; 5,4 und 6,2 Prozent. Fünf und 5,5 Prozent standen gestern für die RTLZWEI-Doku-Soap "Die Wollnys" zu Buche, 5,2 Prozent für den Thriller Flightplan - Ohne jede Spur" bei Kabel eins.