Nicola Ruffo, Direktor von Swiss Films: "Die Probleme sind divers"

Nicola Ruffo leitet seit 1. Juli 2021 die Promotionagentur Swiss Films. Über das aktuelle Schweizer Filmschaffen, die wichtigsten Märkte und Corona-Nachwehen spricht er hier.

Unlängst erlebte das Schweizer Filmschaffen mit 43 Produktionen einen beeindruckenden Aufschlag beim 75. Locarno Film Festival. Ein tolles Ergebnis?

Absolut. Wir hatten drei Weltpremieren auf der Piazza Grande und einen Film im internationalen Wettbewerb. Die Locarno-Bilanz reiht sich ein in unser bislang sehr erfreuliches Ergebnis des laufenden Jahres, angefangen mit den Schweizer Produktionen auf der Berlinale wie "Drei Winter" hin zu Cannes, wo wir ebenfalls eine relativ große Präsenz hatten. Für ein kleines Filmland wie die Schweiz ein schöner Lauf, der mich optimistisch für die Zukunft stimmt. Zudem ist spannend, dass auch jüngere Generationen auf den Festivals vertreten sind. Trotz der vielen schwierigen Momente, die die Filmindustrie seit Corona erlebt, ist es erfreulich, dass wir hinsichtlich der Festivaleinladungen keine negativen Auswirkungen spüren.

Wodurch zeichnet sich das aktuelle Schweizer Filmschaffen aus?

Es gibt viele mutige Werke und eine neue Generation, die sich mehr traut, im Genrefilmschaffen zu arbeiten. Wenn man nur ein nationales Publikum anstrebt mit seinen Filmen, bleiben sie in einer Nische. Gerade durch die Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre mit einer sich beschleunigten Digitalisierung konnten wir sehen, dass diese Filme mit ihrer eigenwilligen Visualität viel schneller und viel stärker im Ausland verbreitet werden und eine richtige Fanbase aufbauen konnten. Diese Entwicklung ist im Kommen. Dadurch, dass viele Schweizer Filmschaffende im Ausland studiert haben, hat die Branche insgesamt auch einen internationaleren Touch bekommen.

Wie schlägt sich der Schweizer Film im Ausland nach dem für die gesamte Branche einschneidenden Erlebnis durch die Coronapandemie?

2021 war schwierig, weil in den allermeisten Ländern die Filmauswertungen noch mit Corona-bedingten Restriktionen belegt waren. Gerade Deutschland war ein extrem schwieriges Pflaster für unsere Filme. Die Zahlen der Kinoauswertungen sind weit entfernt von der Vor-Pandemie-Zeit, auch bei Filmen, die Festivalerfolge waren und Preise gewonnen haben. Die Tendenzen sind klar, dass das Kino als Absatzmarkt sehr wahrscheinlich nicht mehr so groß sein wird wie vor Corona. Dennoch hat man an Filmen wie "Top Gun Maverick" gesehen, dass die Zuschauer auch wieder Lust auf das Gemeinschaftserlebnis Kino haben. Wohin sich der Markt entwickelt, werden wir genau beobachten. Eine Erkenntnis war auf jeden Fall, dass, obwohl unser Festivaljahr 2021 und bisher 2022 sehr erfolgreich war, sich die Kinoauswertung der Filme im Ausland sehr schwer tut.

Was sind die wichtigsten Märkte für die Schweiz?

Die Nachbarländer Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich sind gesetzt. Unser Asset ist unsere Vielsprachigkeit. Obwohl die Schweiz ein kleines Filmland ist, eröffnet sich uns durch Koproduktionen mit den einzelnen Nachbarländern ein großer Absatzmarkt. Wir als Swiss Films wollen noch stärker in den Sprachregionen arbeiten, um eine bessere Vernetzung zu erreichen, in der Romandie mit Frankreich und Belgien, im Tessin mit Italien und in der Deutschschweiz mit Deutschland und Österreich. Der asiatische Raum war während der Pandemie für alle Auslandsagenturen schwer zu erreichen. Einen Fokus haben wir auf die Länder USA, Kanada und Lateinamerika gelegt. Dort hat Swiss Films zuletzt einige Aktivitäten veranstaltet, Filmreihen in Kooperation mit Cinematheken oder Master Classes mit Schweizer Regisseur:innen. Künftig wollen wir unser Engagement in den USA erhöhen und verstärkt die Kooperation mit Festivals anstreben.

Sie haben den Posten des Managing Director bei Swiss Films am 1. Juli 2021 übernommen - mitten in der Coronakrise. Konnten Sie neue Ideen überhaupt anschieben in dieser schwierigen Zeit?

Wir haben relativ viel angestoßen und ich bin optimistisch, dass unsere Ideen fruchten. Eines meiner Kernanliegen ist die Digitalisierung. Als eine der ersten Aktionen haben wir das Swiss Films Lab eingerichtet, in dem man Pilotprojekte anschieben, mit der Branche gemeinsam innerhalb eines gesetzten Ziels Dinge ausprobieren kann. Die Problematik ist, dass man als öffentliche Institution Förderrichtlinien unterworfen ist, deren Regeln in langen Zeiträumen entwickelt und erarbeitet werden. Film ist eine Technologie-basierte Kunst, die es zwingend notwendig macht, dass Unterstützungsrichtlinien agil angepasst werden können. Diese Entwicklungen erfolgen in Wellen. Ich erinnere an den VR-Hype, der vor ein paar Jahren ausgebrochen ist. Bis man sich in der Schweiz Gedanken gemacht hat, wie man diese Szene mit Fördergeldern unterstützen kann, war der Hype eigentlich schon wieder vorbei. Die Szene Immersive Kunst/VR wird aber sicherlich wieder erstarken und ihren Platz an Filmfestivals ausbauen. Man müsste Richtlinien viel schneller adaptieren. Das ist allerdings schwierig bis unmöglich. Deshalb haben wir uns bei Swiss Films bewusst für eine Art Labor entschieden, das uns wendig hält beim Ausprobieren neuer Projekte und Ideen. Wichtig ist bei diesen Anpassungen, die Projekte immer auf ihren Impact zu prüfen und daraus die Lehren zu ziehen. Es ist eine andere Art, auf Veränderungen zu reagieren. Man kann es mit den Apps auf seinem iPhone vergleichen: Hat man sie einmal installiert, laufen deren Updates im Hintergrund, ohne dass man es merkt. Dennoch haben wir einen Grundauftrag für das Kino, den wir nicht vernachlässigen wollen. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.

Swiss Films ist als Stiftung organisiert. Ist die Finanzierung langfristig gesichert?

Interessant ist, dass es bei den europäischen Auslandsagenturen sehr unterschiedliche Finanzierungsmodelle gibt. Bei Swiss Films ist es so, dass wir vom Bundesamt für Kultur einen Leistungsauftrag haben. Diese Leistungsvereinbarung haben wir 2021 für drei Jahre neu ausgearbeitet. Diese beinhaltet nun auch das angesprochene Lab. Es ist sehr erfreulich, dass unser Kulturdepartment darauf eingegangen ist. Drittmittel werden jedoch ein Thema, wenn wir die Veränderungen der Branche stärker unterstützen wollen.

Was wird Ihnen von World Sales oder unabhängigen Produzenten/Verleihern widergespiegelt? Welche Probleme sind virulent?

Es gab lange Zeit gewisse Standards in der Distribution, alle verfolgten ähnliche Auswertungsstrategien. Das ist seit Corona völlig über Bord geworfen. In Locarno hatten wir einen Industry-Tag zum Thema Kinofenster. Es zeichnet sich bei unabhängigen Produktionen ab, dass der Weg diesbezüglich sehr in Richtung Individualisierung drängt, neue Auswertungsmodelle gefragt sind. Es ist eine spannende Zeit, die gleichzeitig mit großen finanziellen Unsicherheiten verbunden ist. Die Musikindustrie durchlebte diesen existentiellen Umbruch schon vor zehn Jahren. In der Kinolandschaft wurde er durch die Pandemie beschleunigt. Wir kommen nicht drum herum, uns der Situation zu stellen. Die Lösungswege fallen sicherlich sehr unterschiedlich aus, weil die Probleme divers sind.

Was muss getan werden, um dem Schweizer Film im Ausland Visibilität zu verleihen? Welche internationalen Veranstaltungen sind für die Arbeit von Swiss Films von großer Bedeutung?

Auf allen großen Filmfestivals hat Swiss Films eine Marktpräsenz, um den Schweizer Film vor allem bei World Sales, aber auch allgemein einer internationalen Industry zu präsentieren. Der Großteil unserer Arbeit liegt zudem im Austausch mit Programmern. Gemeinsam überlegen wir, in welches Festivalprofil welche Schweizer Filme passen könnte. Künftig wollen wir den Schweizer Film noch besser auf digital positionieren, denn das Durchschnittsalter auf Filmfestivals ist relativ hoch. Die Frage ist: Wie spreche ich eine junge Publikumsschicht an, die ich über Festivals gar nicht mehr erreiche? Deshalb ist es wichtig, Schweizer Produktionen auf digitalem Weg besser zu promoten.

Spielen Produktionen, die für Streamingplattformen entstanden sind, auch eine Rolle für Swiss Films?

Serielle Produktionen wurden bislang von den Fernsehsendern promotet. Durch die Streamingwelle entstehen immer mehr Allianzen. Allerdings ist die Anzahl der Streamingproduktionen aus der Schweiz noch bescheiden. Die unlängst beschlossene Reinvestitionsverpflichtung für Streamer, die in der Schweiz aktiv sind, finde ich eine gute Sache. Natürlich stehen wir mit Netflix & Co. in Kontakt. Ich denke aber, dass die großen Streamer eine finanzielle Unterstützung nicht unbedingt brauchen. Ich sehe hier eher einen Bedarf in der Verknüpfung von Talenten, weil viele Streamer die Schweizer Filmszene noch genauer kennenlernen müssen.

Das Gespräch führte Barbara Schuster