Jason Moore inszeniert Bestsellerverfilmung "The Guncle"

Nachdem Pitch Perfect"-Regisseur Jason Moore die Arbeiten an seinem aktuellen Film Shotgun Wedding" abgeschlossen hat, hat er mit der Bestsellerverfilmung "The Guncle" seine nächste Regiearbeit angekündigt.

Wie US-Branchenmedien berichten, entsteht sie für Lionsgate, das sich die Rechte an Steven Rowleys Buch kurz nach dessen Erscheinen im Mai vergangenen Jahres gesichert hatte; Rowley wird auch das Drehbuch zu der Verfilmung schreiben.

"The Guncle" erzählt die Geschichte eines zurückgezogen lebenden ehemals berühmten schwulen Fernsehstars, der seine Nichte und seinen Neffen in seinem Haus in Palm Springs aufnimmt, nachdem deren Mutter überraschend verstorben ist. Er führt die beiden in sein Leben im Übermaß ein und vermittelt ihnen seine einzigartigen Weisheiten. Bei allen Dreien heilt das Zusammenleben die entstandenen Wunden.

"Steven Rowleys Buch 'The Guncle' hat mein Herz berührt. Es ist urkomisch, wie es die Diskrepanz zwischen dem Wunsch, eine Familie zu haben, und der Tatsache, nicht vollständig dafür ausgerüstet zu sein, eine zu führen, beobachtet. Ich bin darüber begeistert, erneut mit meinen Freunden bei Lionsgate zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zum Publikum zu bringen", sagt Regisseur Jason Moore über das Projekt, das Kristin Burr, Rob Weisbach und Jessica Friedman produzieren werden.