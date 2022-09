Christian Jungen zum 18. Zurich Film Festival: "Wir sind in vielerlei Hinsicht Matchmaker"

Warum die Stars so gerne aufs Zurich Film Festival kommen, dessen 18. Runde morgen startet, was das diesjährige Programm bereithält und weshalb Streamer mittlerweile wichtige Partner sind- darüber hat Blickpunkt:Film mit Artistic Director Christian Jungen gesprochen.

2021 verzeichnete das ZFF ein gewaltiges Besucherplus - trotz schwieriger Umstände durch die Corona-Pandemie. Wie erklären Sie sich den Erfolg und was erwarten Sie sich besuchermäßig von 2022?

Wir rechnen mit 125.000 Besuchern. Das ist das Ziel, das wir uns gesteckt haben. 2019, im Jahr vor der Pandemie, zählten wir 117.000. Mit dem Kongresshaus haben wir seit 2021 eine neue Spielstätte mit 1300 Plätzen, die wir ab diesem Jahr erstmalig die kompletten elf Festivaltage hindurch bespielen. Das ZFF hatte nie ein Zuschauerproblem, ist step by step gewachsen, nie explodiert. Offensichtlich machen wir ein spannendes Programm. Es ist wie bei einer Pizzeria: Wenn dort gute Pizza gemacht wird, spricht sich das rum, die Menschen kommen immer häufiger zum Essen. Mit meinem Antritt als Artistic Director im Jahr 2020 haben wir die Zahl der Filme reduziert, von damals 173 auf 146 in diesem Jahr. In einer Zeit des Overkills, des Überangebots auf allen Kanälen, in Zeiten, wo der Algorithmus uns immer mehr leitet, schlägt die Stunde des Kurators. Mein Ansatz ist: Weniger ist mehr. Lieber Filme zeigen, die qualitativ überzeugen, für die man Herzblut vergießt und auf die man in der Kommunikation den Fokus legen kann. Wir haben sehr große Anstrengungen unternommen, auch mehr Menschen aus der französischsprachigen Schweiz anzulocken, was uns durchaus gelungen ist. Generell sehen wir ein Wachstumspotenzial in Regionen, die im Radius von ca. vier Stunden Auto- oder Zugfahrt von Zürich entfernt liegen, da gehören auch Städte wie München, Frankfurt oder Stuttgart dazu. Die Postleitzahlen im Ticketverkauf verraten uns, dass wir im süddeutschen Raum zugelegt haben.

Ganz simpel gefragt: Wie wichtig ist es Ihnen, ein Festival fürs Publikum zu machen?

Das ist sehr wichtig! Die Produktion eines Films kostet sehr viel Geld. Der Dichter schreibt seine Poesie im stillen Kämmerlein. Wenn sie fertig ist, hat es ihn seine eigene Arbeitszeit gekostet. Aber Film ist kostspielig und muss ein Publikum haben. Kino war immer Massenmedium. Gerade jetzt, wo das Kino unter Druck ist nach zwei Jahren Pandemie, ist es umso wichtiger, auch populäre Filme zu zeigen. Während meiner 25-jährigen Karriere als Filmkritiker habe ich nie die Nase gerümpft, wenn jemand einen Publikumshit gelandet hat. Ich weiß noch, dass ich "Titanic" damals eine Fünf gegeben habe, die maximale Punktzahl. Ein Kollege fragte daraufhin, ob ich spinne, das sei doch ein Mainstreamfilm. Ich konnte mit dem Vorwurf nichts anfangen. James Cameron ist ein Autorenfilmer, ein innovativer dazu. Beim ZFF haben wir keine Berührungsängste vor dem Publikum. Interessant ist, dass es einer privaten Initiative entsprungen ist und nach wie vor stark privat finanziert wird. Im Festivalkuchen wurde es zu Beginn etwas beargwöhnt, "viel zu kommerziell, da wird doch nur Champagner getrunken, so viel Stars und Glamour". Heute, wo das Kino darum kämpft, überhaupt noch sein Publikum zu finden, sind wir plötzlich die Richtigen. Sogar das Bundesamt für Kultur in der Schweiz, das die Subventionen verteilt, würdigt mittlerweile unsere Arbeit stärker. Darauf bin ich stolz.

Sie konnten wieder etliche große Titel nach Zürich holen, die auf den vorangegangenen A-Festivals Trumpfasse waren. Ist das mittlerweile ein leichtes Unterfangen, weil sich Zürich einen Ruf als wichtige Plattform in Europa rund um die Awards-Season erarbeitet hat?

Für uns wird es von Jahr zu Jahr einfacher. In meinem Antrittsjahr befand sich die Welt mitten im Corona-Lockdown, meine Antrittsvisiten bei den Studios in L.A. musste ich verschieben. In den letzten zehn Monaten bin ich aber zwei Mal nach Hollywood und einmal nach New York gereist, und es ist erstaunlich, wie gut man uns kennt. Die meisten Entscheidungsträger waren bereits ein oder mehrere Male in Zürich. Tatsächlich sind wir aus einer Hollywoodperspektive eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Oscarnominierung. Ich maße mir nicht an zu sagen, dass das ZFF die entscheidende Etappe wäre. Aber es hilft, wenn man in Zürich war. Die Amerikaner brauchen für die Award-Season auch das richtige Bildmaterial und Geschichten. In Zürich feiern wir dieses Jahr die Europapremiere des Netflix-Films "Im Westen nichts Neues", dem deutschen Oscarbeitrag. Wenn sich Cast und Crew vor unserem beleuchteten Opernhaus fotografieren lassen, gibt das tolle Bilder. So was braucht man auf dem Weg zu einer Nominierung. Ein Amerikaner hat mir mal gesagt, dass ein Star bei uns vor dem Opernhaus der One-Million-Dollar-Shot sei. Den liefern wir gerne. Außerdem hat Zürich ein generöses Publikum. Es ist nicht so wie etwa in Cannes, dass man Angst haben muss, ausgepfiffen zu werden, oder dass die Kritiker das Messer so scharf wetzen, dass man im übertragenen Sinn gleich gekillt wird.

Es braucht gewiss eine größere Vorlaufzeit, um sich die gefragten Herbst-Highlights sichern zu können.

Das stimmt, wir haben dieses Jahr sehr viele Europapremieren von großen Studiofilmen wie "Bros" oder "The Woman King". Und die angesprochenen Trumpfasse der vorangegangenen A-Festivals sichern wir uns zu einem Zeitpunkt, an dem wir häufig noch gar nicht wissen, dass diese Filme in Venedig oder Toronto laufen werden. Das stellt sich meist erst später heraus, dass sie ihre Weltpremiere auf dem Lido oder eben in Kanada feiern. Mittlerweile werden wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt eingeladen, die Filme zu sichten. Wir sind auf jeden Fall eine Referenz geworden. 38 der 146 Filme in unserem Programm laufen als Welt- oder als Europremiere. Ein neuer Rekord.

Cannes und Venedig - die beiden großen Flaggschiffe - unterscheiden sich in einem wichtigen Aspekt, nämlich darin, dass Alberto Barbera kein Problem damit hat, Streamingproduktionen in den Wettbewerb einzuladen, Thierry Frémaux aufgrund gesetzlicher Bestimmungen schon. Welche Sichtweise haben Sie zu dem Thema Streamer auf Festivals generell?

Sie sind Match-entscheidend. Netflix ist der neue Himmel für Autorenfilmer. Nirgends haben sie mehr künstlerische Freiheiten. Das hat mir Paolo Sorrentino mal erklärt, und Martin Scorsese sprach sich darüber ebenfalls bereits öffentlich aus. Klar gibt es noch die traditionellen Studios - aber Apple, Amazon und Netflix sind neue Player, mit denen man zusammenarbeiten sollte, wenn man ein Programm am Puls der Zeit kuratieren möchte. Bei uns ist die Bedingung, dass wir Filme von Streamern auf der großen Leinwand vor dem Start auf der Plattform zeigen. Ich glaube, Thierry Frémaux ist nicht besonders glücklich mit den gesetzlichen Bestimmungen in Frankreich. Das schadet Cannes enorm. Man sieht, dass immer wieder Filme von Cannes-Darlings wie Alejandro G Iñárritu, Jane Campion oder Paolo Sorrentino in Venedig laufen.

Werfen wir einen Blick auf das Line-up des 18. ZFF: Gibt es Neuerungen oder besondere Highlights, die Ihnen am Herzen liegen?

Wir haben mit "Sounds" eine neue Sektion eingeführt. Musikfilme sind spätestens seit dem Erfolg von "Bohemian Rhapsody" groß im Trend, seien es Spielfilme oder Dokumentarfilme über Bands. Diese Entwicklung ist auch von den Streamern getrieben, bei denen Dokumentarfilme über Bands sehr populär geworden sind. In "Sounds" möchten wir die aufregendsten Musikfilme zeigen, wie etwa "The Magic Flute" von Florian Sigl, produziert von Roland Emmerich, der bei uns Weltpremiere feiert. Die Idee zu diesem Fantasyepos entstand offenbar bei uns am Festival, als wir 2019 Roland Emmerich ausgezeichneten und er in Zürich die Leute kennenlernte, mit denen dieser Film entstanden ist. Über die Weltpremiere und die neue Sektion allgemein freuen wir uns sehr, obwohl das ZFF ja schon von jeher einen Schwerpunkt auf Filmmusik hatte. Zudem haben wir unsere Wettbewerbe -Dokumentarfilm und Fokus - aufgewertet. Liefen dort früher je zwölf, sind es jetzt 14 Filme wie im Spielfilm-Wettbewerb. Der deutschsprachige Wettbewerb, der Fokus Wettbewerb, ist derjenige mit dem größten Publikumszuwachs und die Sektion, mit der wir die meiste mediale Aufmerksamkeit generieren, was uns sehr freut. Mittlerweile regt sich diesbezüglich auch in Deutschland viel und wir dürfen zu tollen Premieren einladen, wie zu "Vamos a La Playa" von Bettina Blümner über junge, idealistische Deutsche in ihren Zwanzigern, die nach Kuba fahren und sich plötzlich mit der Frage des Neo-Kolonialismus auseinandersetzen.

Was fällt Ihnen am Filmschaffen in den Wettbewerben auf?

Wir zeigen in den Wettbewerben erste, zweite und dritte Arbeiten. Die Filmemacher sind also tendenziell eher jünger. Es zeigt sich, dass es viele Filme zum Thema Identität gibt. Die Figuren müssen herausfinden, wer sie sind, zu ihrer Identität stehen und auch die Konsequenzen dafür tragen. Ein typisches Beispiel ist der österreichische Beitrag "Eismayer" über einen knallharten Ausbilder im österreichischen Bundesheer, der sein Schwulsein verbirgt und lernen muss, zu seiner Identität zu stehen. Generell fällt mir auf, dass die Jüngeren eher private Geschichten erzählen, Familiengeschichten, in denen sich dann aber doch die gesellschaftlichen Spannungen herauskristallisieren. Während ein Oliver Stone - wir zeigen seinen neuen Fim "Nuclear" - einen full frontal politischen Film macht, was typisch ist für seine Generation, ist das Politische bei den Jungen immer im Privaten zu sehen.

Der Blick nach Hollywood war Zürich immer schon wichtig, nicht nur beim Festival, sondern auch bei der Etablierung des Zurich Summit, auf dem stets Größen der US-Industry zu finden sind. Dieses Jahr ist es Ihnen gelungen, die Chefs von Sony Pictures Classics, Michael Barker und Tom Bernard in die Schweiz holen. Was macht Zürich so attraktiv?

Hollywood kennt Zürich wirklich gut. Dieses Jahr sind die Entscheidungsträger aller relevanten US-Produktionsgesellschaften da, wie etwa Tom Quinn, CEO von Neon, dem L.A.-Pendant zu A24 in New York, ein Hipster-Indie-Label, das in den letzten Jahren viele Oscars gewonnen hat, oder Robert Walak, der Chef von Anonymous Content. Sie wissen um den Stellenwert von Zürich. Das Festival ist genug relevant, dass es den Filmen etwas bringt. Aber dann lässt sich am Rande des Summit eben auch in entspannter Atmosphäre Business machen, auf dem Tennisplatz, beim Fondue-Essen im Restaurant Degenried... Die Amerikaner lieben es, kommen aus Venedig, Telluride und Toronto nach Zürich, das wie der entspannte Schlusspunkt ihres Herbstprogramms ist, wo sie letzte Filme verkaufen können und mit Kreativen Lunchdates nachholen, die woanders nicht möglich waren. Und auch wenn man nicht so gerne drüber spricht: Zürich ist ein wichtiger Finanzplatz, den die Amerikaner nutzen, um sich mit Investoren von Hedge-Fonds zu treffen, die Geld in die nächsten Projekte reinschießen. Ich bin immer wieder erstaunt zu erleben, wie viele Connections diese Leute aus L.A. und New York in der Hochfinanz von Zürich haben. Das ist ein Aspekt, der zu Zürich gehört und der auch in gewisser Weise zum Summit gehört, auf dem wir häufig Fragen rund um die Filmfinanzierung diskutieren. Dieses Jahr haben wir ein hochkarätig besetztes Panel zur Frage, wie man im Zeitalter der Streamer unabhängige Filme produziert.

Wen erwarten Sie sonst noch aus der Branche?

Nicht nur Entscheidungsträger amerikanischer Studios und Produktionsgesellschaften reisen gerne nach Zürich, auch Vertreter der großen Agencys wie CAA oder UTA kommen zu uns. Gerade, weil wir ein Festival sind, das dem Nachwuchs verpflichtet ist, werfen die immer das Netz aus nach den Up-and-Coming-Regisseuren. Beim Zurich Summit sind dieses Jahr über 40 Oscar-Academy-Members anwesend, die wir in ein Private Screening des Schweizer Oscarbeitrags "Drei Winter" einladen, um dessen Chancen zu erhöhen. Es ist viel einfacher, diese Leute in Zürich in die Kinos zu bekommen, wenn wir die Gastgeber sind. Letztes Jahr war "Olga" von Elie Grappe der Schweizer Oscarkandidat. Der Regisseur wurde dank unseres Screenings von CAA unter Vertrag genommen, hat Pamela Abdy und Michael De Luca kennengerlernt und sie später in L.A. sogar getroffen. Wir sind also in vielerlei Hinsicht Matchmaker, der spannende Menschen zusammenbringt.

Zum Abschluss: Was lieben Sie am "Festivalmachen" am meisten?

Mir gefällt das Verhandeln. Wir haben 146 Filme eingeladen, das bedeutet 146 Mal mit Rechteinhabern, Produzenten, Filmschaffenden zu verhandeln. Die Skills, die ich mir als Filmkritiker erworben habe, über einen Film zu reden, einen Film zu loben, brauche ich nach wie vor. Jetzt ist das Unternehmerische und auch das Diplomatische dazugekommen. Ein Festivaldirektor muss ein Filmkritiker, Unternehmer und Diplomat in einem sein. Das gefällt mir sehr. Ich genieße auch, dass man mit einem Festival das Kino als Thema wieder auf die Karte bringen kann, dass man Debatten befeuern kann, wie aktuell die explodierte Winnetou-Frage. Wir zeigen ¿Der junge Häuptling Winnetou¿, obwohl ihn gewisse Kreise als kulturelle Aneignung empfinden. Plötzlich findet Kino auf Seite eins des Tagesanzeiger statt. Ohne ein Festival wäre es nicht dazugekommen. Mein persönliches Motto als Festivaldirektor ist: Always be close to the artist. Die Filmschaffenden erinnern sich, wer zur Stelle war, als sie am Anfang standen. Nur ein Beispiel: Dieses Jahr kommt Eddie Redmayne mit "The Good Nurse", ein superb inszenierter Thriller, um den auch andere große Festivals gebuhlt hatten. Glücklicherweise kannte uns der Produzent schon und ich konnte ihn vorab treffen, außerdem war Eddie Redmayne vor vielen Jahren als gänzlich unbekannter Schauspieler bei uns mit "Wilde Unschuld" und erinnerte sich an dieses für ihn mit erste schöne Festivalerlebnis. Das hat sicher nicht geschadet, den Zuschlag für "The Good Nurse" zu erhalten.

Das Gespräch führte Barbara Schuster