Blickpunkt:Film E-Paper Vol. 38/2022 jetzt digital lesen

Blickpunkt:Film-Abonnenten finden die aktuellen Livepaper-Ausgaben jetzt gebündelt auf einer Seite. Aktuell erschienen ist die Ausgabe 38. Darin werfen wir einen Blick auf das Programm der Filmkunstmesse Leipzig und die Situation der Filmbranche in der Schweiz. Darüber hinaus analysieren wir in BF 38 die jüngste Emmy-Verleihung. Außerdem in BF 38: ein Interview mit Kaspar Pflüger und Philip Pratt über ihre Pläne mit Prime Video. Bitte loggen Sie sich hier mit Ihren bekannten Anmeldedaten ein, um das aktuelle Livepaper Vol. 38/2022 zu lesen.