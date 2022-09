Foto des Tages: 20 Jahre AG Kurzfilm: Jubiläumsempfang in Dresden

Kino

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens bedankte sich die AG Kurzfilm - Bundesverband Deutscher Kurzfilm bei einem feierlichen Jubiläumsempfang am 13. September in Dresden bei ihren Förderern, regionalen Partner*innen, Wegbegleiter*innen, Kolleg*innen und Freund*innen. Zahlreiche geladene Gäste feierten im GEH8 Kunstraum und ließen den Abend bei einem "kurz"-filmischen Rundgang - organisiert von der Künstlergruppe A Wall is a Screen - ausklingen. Im Bild zu sehen (v.l.n.r,): Jana Cernik (Geschäftsführung AG Kurzfilm), Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch, Jutta Wille (Geschäftsführung AG Kurzfilm). Foto: Greta Markurt /AG Kurzfilm (PR-Veröffentlichung)