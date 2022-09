DOK Leipzig eröffnet mit Animationsfilm

Die 65. Ausgabe des Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig eröffnet am 17. Oktober 2022 mit der deutschen Premiere des in Annecy prämierten "No Dogs or Italians Allowed" des erfahrenen Stop-Motion-Filmemachers Alain Ughetto.

Die 65. Ausgabe des Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig eröffnet am 17. Oktober 2022 mit der deutschen Premiere von "No Dogs or Italians Allowed". Alain Ughetto schildert im tragikomischen Stop-Motion-Film das Leben seiner Großeltern, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Norditalien nach Frankreich emigrierten. Der Film feierte Weltpremiere auf dem Animationsfilmfestival Annecy, wo er auch ausgezeichnet wurde. Zum zweiten Mal zeigt das renommierte Festival in Leipzig einen Animationsfilm zum Auftakt.

Das Festival läuft bis zum 23. Oktober. Akkreditierte können den Großteil des Programms parallel auch online sichten. Die Branchenveranstaltungen finden hybrid, aber vorrangig vor Ort statt, wie etwa der Co-Pro Market. Unter den 34 ausgewählten Projekten sind auch die neuen der Regisseurinnen Susanne Kim und Jasmila Zbanic.

Nach dem Festival werden noch eine Woche lange zehn ausgezeichnete Filme deutschlandweit im DOK Stream online zu sehen sein.

Ughetto, der seit 40 Jahren als Filmemacher aktiv ist, wird seinen Film persönlich vorstellen bei der Eröffnung im Cinestar und später auch bei der kostenfreien Vorstellung im Leipziger Hauptbahnhof.