TORONTO Review: "1899"

Es ist vollbracht. Jantje Friese und Baran bo Odar haben auf dem Toronto International Film Festival, wo bereits ihre Arbeiten Who Am I - Kein System ist sicher" und Dark" Weltpremiere gefeiert hatten, unter viel Beifall des kanadischen Publikums ihre zweite Mysteryserie für Netflix vorgestellt, 1899". Wir haben einen Blick auf die ersten zwei Folgen der auf insgesamt acht Episoden angelegten Staffel geworfen.

Vor fast vier Jahren wurde "1899" als zweite Netflix-Serie des Kreativpaars Jantje Friese und Baran bo Odar erstmals vermeldet, die Geschichte von Auswanderern aus ganz Europa, die auf einem Passagierschiff nach New York übersetzen wollen, unterwegs aber auf ein weiteres Migrantenschiff stoßen, das als vermisst gegolten hatte. Vor eineinhalb Jahren fiel die erste Klappe, und nun ist er schließlich fertig, der Nachfolger von "Dark". Damals schon hatten Friese und Odar deutsche Seriengeschichte geschrieben: die erste deutsche Netflix-Serie, das sich weltweit als popkulturelles Phänomen erwies. Die beiden Filmemacher haben sich nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht, sondern den Erfolg als Sprungbrett genutzt, um in ihrer neuen Arbeit noch größer zu denken, kühner zu konzipieren und souveräner zu inszenieren. In mehrfacher Hinsicht beschreitet nun auch "1899" Neuland. Das kurz vor dem Sprung ins neue Jahrhundert in der Blütezeit der Belle Époque verortete Szenario mag aus Deutschland heraus hergestellt worden sein, ist aber aus ganzem Herzen eine europäische Serie, mit Schauspielern aus verschiedenen Ländern, die jeweils in ihrer eigenen Sprache sprechen - ein filmischer Turmbau zu Babel, wie man ihn in dieser kosmopolitischen Form wohl noch nicht erlebt hat. Und es ist die erste deutsche Produktion, die in einem eigens dafür errichteten LED-Volume, der Dark Bay, gedreht wurde: So sah also auch noch nichts aus, was jemals in Deutschland gedreht wurde. Nicht zuletzt dank des vertrauten Teams, mit dem die beiden Showrunner wieder gearbeitet haben, allen voran Kameramann Nikolaus Summerer und Szenenbildner Udo Kramer. Die oscarnominierte Kostümbildnerin Bina Daigeler war erstmals an einem Projekt von Friese und Odar beteiligt.

Im Mittelpunkt steht eine englische Ärztin, gespielt von Emily Beecham (Little Joe"), die sich an Bord des Passagierschiffes Kerberos befindet, um ihren Bruder zu suchen, der sich auf dem Schwesterschiff Prometheus befand, das auf seinen Weg nach New York spurlos verschwunden ist. Eine ebenso große Rolle spielt Andreas Pietschmann, der als Kapitän die Passagiere nach Amerika bringen soll, aber noch sichtbar traumatisiert ist von einer privaten Tragödie, die ihn in den Alkohol getrieben hat. In der ersten Folge, "Das Schiff", lernt man noch weitere Figuren kennen: in der ersten Klasse ein spanisches Brüderpaar auf der Flucht, zwei rätselhafte japanische Damen, eine traditionell gekleidet wie eine Geisha, ein junges französisches, offensichtlich nicht ineinander verliebtes Ehepaar in der ersten Klasse; bei den einfachen Menschen unter Deck eine dänische Predigerfamilie sowie polnische und deutsche Arbeiter im Maschinenraum, sowie, wie sich herausstellt, ein blinder Passagier, dessen Herkunft zunächst ungeklärt ist. Jeder trägt sein Geheimnis, sein Päckchen mit sich, hat eine eigene Agenda und Ziele. Dann erhält das Schiff merkwürdige Funksignale, die Prometheus taucht wieder auf, erweist sich aber bis auf einen Passagier als menschenleer. Und damit beginnen in der zweiten Folge, "Das Kind", zusätzlich zur ohnehin bestehenden Spannung an Bord der Kerberos merkwürdige Dinge zu geschehen.

Wenn das eine Schiff Kerberos heißt und das andere Prometheus, dann wird das schon seinen Grund haben in dieser so akribisch konstruierten und auf faszinierende Weise hermetisch versiegelten Welt, in der sich Dreiecke, Pyramiden und Käfer wie ein roter Faden durch die Designs ziehen, ohne dass ersichtlich ist, was das alles bedeuten könnte. Ist es Fantasie oder Realität, Wahnsinn oder Traum, Vision oder Albtraum? Ist das Schiff Petrischale oder Organismus, die Menschen an Bord mutwillige Versuchsanordnung oder einfach nur ein zufälliger Querschnitt der Gesellschaft? Oder alles zusammen? Oder nichts davon? Jede der Deutungen scheint möglich, jede von ihnen ergibt Sinn nach den ersten beiden Folgen, keine von ihnen muss der Weg sein, den "1899" in den kommenden sechs Episoden einschlägt, an deren Ende vielleicht ein paar Fragen beantwortet sein, aber gewiss noch viele mehr gestellt werden mögen. Das ist das Talent von Jantje Friese und Baran bo Odar: die Macht der Anspielung, das Spiel mit Symbolen, Farben und Formen, der Wille zur schicksalsschwangeren Atmosphäre, das Talent zum Ausstreuen von Krumen, denen man als Zuschauer begierig folgt, in "1899" auf der bisher größten, aber auch dichtesten Leinwand, auf der das Kreativpaar bisher gemalt hat, mit einer souveränen Überzeugung von der Kraft seiner Bilder. Am Ende der ersten beiden Folgen stehen jeweils Montagen zu den Klängen klassischer Rocksongs, "White Rabbit" von Jefferson Airplane in der ersten, "Child in Time" von Deep Purple in der zweiten Folge. Und die Erkenntnis, das sich wieder neue Türen öffnen, von denen man nicht weiß, was sich hinter ihnen befindet. Sicher weiß man nur, dass man es dringend so schnell wie möglich herausfinden möchte.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze.