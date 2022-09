EU: Streamer holen bei Investitionen in Inhalte auf

Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle in Straßburg hat einen neuen Bericht vorlegt, der sich mit der Entwicklung der Finanzierung europäischer Originalinhalte durch Rundfunkveranstalter und globale Streamingdienste seit 2011 befasst. Der Bericht "Investments in original European content - 2011-2021 analysis" umfasst Ausgaben für alle Originalwerke sämtlicher Inhalte-Kategorien, also nicht nur Filme, sondern etwa auch Spielshows.

Demnach betrugen die Gesamtausgaben im vergangenen Jahr 17,4 Mrd. Euro, wovon auf die traditionellen Fernsehveranstalter 14,6 und auf die Global Streamers 2,9 Mrd. Euro entfielen. Die Informationsstelle stellt fest, dass die Gesamtinvestitionen in europäische Originalinhalte mit Eintritt der Streamingdienste in die EU gestiegen seien. Ausgaben der Streaminganbieter werden in dem Bericht erstmals für das Jahr 2015 wahrgenommen und für 2016 explizit ausgewiesen: 0,3 Mrd. Euro.

2021 verantwortete Netflix den EU-Marktforschern zufolge etwa die Hälfte aller Investitionen der Global Streamer. Aber: Andere Marktteilnehmer hätten begonnen, aufzuholen. Zudem wurde festgestellt, dass die Ausgaben für europäische Originalproduktionen schneller stiegen als die Investitionen in Lizenzproduktionen. 2021 hätten Netflix und Prime Video bereits 54 Prozent ihrer Investments in EU-Originals investiert.

Zu den Keyfacts der Informationsstelle zählt auch, dass die neuen Marktakteure neue Standards für TV-Inhalte gesetzt hätten und auch die privaten Fernsehveranstalter ihre Investitionen erhöht hätten, während die öffentlich-rechtlichen Sender mit Haushaltszwängen konfrontiert gewesen seien.

Und: Spanien gehört laut Bericht zu den Hauptnutznießern der Streaming-Investitionen. Innsgesamt habe das Vereinigte Königreich seine Rolle als führender Markt für die Produktion von europäischen Inhalten gefestigt. Mit Blick auf die Gesamtausgaben, also Broadcasters plus Streamer, wurden 2021 in Großbritannien fünf Mrd. Euro ausgegeben, was etwa 30 Prozent der Gesamtsumme entspricht. In Deutschland wurden 3,7 Mrd. Euro ausgegeben.