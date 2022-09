Pedro Almodovar sagt englischsprachiges Langfilmdebüt ab

Im Januar dieses Jahres war bekannt geworden, dass Pedro Almodovar mit "A Manual for Cleaning Women" sein englischsprachiges Langfilmdebüt geben wird; mit Cate Blanchett war auch schon eine Hauptdarstellerin gefunden , die mit ihrer Firma Dirty Films auch als Produzentin fungieren wird. Jetzt ist Almodovar aus dem Projekt, das basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung von Lucia Berlin die Geschichten unterschiedlicher Frauen in anspruchsvollen Berufen erzählt, ausgestiegen.

"Es war eine sehr schmerzhafte Entscheidung für mich. Ich habe schon so lange davon geträumt, mit Cate zusammenzuarbeiten. Dirty Films war mit mir die ganze Zeit so großzügig und ich war von meiner Begeisterung geblendet, aber unglücklicherweise fühle ich mich nicht länger in der Lage, diesen Film zu realisieren", begründet Almodovar seine Entscheidung.

Blanchett und ihre Kollegen bei Dirty Films, Andrew Upton und Coco Francini, erklärten in einer ersten Stellungnahme: "Wir haben äußersten Respekt vor Pedro und seinen außergewöhnlichen Arbeiten und während die Sterne derzeit nicht mehr günstig stehen, hoffen wir, mit Pedro und El Deseo bei einem anderen Projekt in der Zukunft zusammenarbeiten zu können. Die Leidenschaft von Dirty Films für 'A Manual for Cleaning Women' und Lucia Berlins einzigartigen und scharf formulierten Geschichten - voll von Gefahr, Freude und Verlustängsten - ist nicht weniger geworden und wir sind begeistert darüber, das Projekt zusammen mit unseren Partnern bei New Republic umzusetzen."

Nach einem Nachfolger von Pedro Almodovar auf dem Regiestuhl wird noch gesucht.