Ägypten ermahnt Streamingdienste

Die ägyptische Medienaufsichtsbehörde hat Streamingdienste-Betreiber aufgefordert, sich mehr an gesellschaftliche Werte in der Region zu halten und gegebenenfalls Inhalte von den Plattformen zu entfernen.

Der Druck auf Streamingdienste-Betreiber in arabischen Ländern nimmt zu. Erst kürzlich hatten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Streamer Netflix aufgefordert, "anstößige Inhalte" von seiner lokalen Plattform zu entfernen, da solche Programme "islamischen und gesellschaftlichen Werten und Prinzipien widersprechen".

Jetzt hat die ägyptische Medienaufsichtsbehörde - frei übersetzt: der Oberste Rat für Medienregulierung - Netflix und andere Streaming-Dienste aufgefordert, sich an ihre "gesellschaftlichen Werte" zu halten. In einer Erklärung sagte die Behörde, dass die Zahl der ägyptischen Nutzer, die sich bei solchen Plattformen anmelden, ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht habe, was den Bedarf an mehr Regulierung erhöht habe. Lokalen Medien zufolge erklärte die Behörde: "Der Rat hat beschlossen, neue Vorschriften und Lizenzanforderungen für Online-Streaming-Plattformen wie Netflix und Disney einzuführen." Demnach hat der Oberste Rat die Betreiber aufgefordert, "notwendige Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie Inhalte ausstrahlen, die den Werten der Gesellschaft widersprechen".

Vor einigen Monaten hatten arabische Länder die öffentliche Vorführung von Disneys Pixarfilm "Lightyear" wegen einer gleichgeschlechtlichen Kussszene verboten.