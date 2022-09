Lübeck-Premiere für "Mittagsstunde"

Atmosphärische Bilder und bedingungslose Ehrlichkeit zeichnen laut CineStar Mittagsstunde", die Kinoadaption des gleichnamigen Bestsellers von Dörte Hansen, aus. Im Filmhaus Lübeck hatte das begeisterte Publikum die Gelegenheit, den Film bereits vor dem offiziellen Bundesstart gemeinsam mit Lars Jessen zu sehen - und beim anschließenden Filmtalk direkt mit dem Regisseur ins Gespräch zu kommen. Begleitet wurde das erfolgreiche und exklusive Event von CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock und Theaterleiter-Assistent Uwe Mühtz - und tatsächlich ist die Nachfrage so groß, dass der Film am am Samstag, den 17. und am Sonntag, den 18. September erneut bei zwei weiteren Terminen im Filmhaus Lübeck und im CineStar Neumünster gezeigt wird, bevor er am 22. September regulär anläuft. Präsentiert wird "Mittagsstunde" am 17. im Rahmen eines erneuten Aktionstages des Kinoverbundes Schleswig-Holstein unter dem Motto "Ein Land geht ins Kino".

Nach einem Drehbuch von Catharina Junk inszenierte Lars Jessen eine Erzählung über die Menschen im Norden Deutschlands, die nicht viel reden, es aber verstehen, sich zu kümmern, wenn es Not tut.