TORONTO Tag 6: Fun Fun Fun

Man sieht nicht nur zufriedene Gesichter auf dem Toronto International Film Festival. Die Presse ist angefressen, weil die Pressevorführungen nicht nur auffällig dünner gesät sind, als das in der Zeit vor der Pandemie der Fall gewesen war, sondern obendrein auch noch so terminiert wurden, dass stets einige der attraktiveren Titel parallel laufen. Die deutschen Einkäufer bemängeln Quantität und Qualität der gezeigten Filme - früher sei man immer fündig geworden im Programm, hätte es versteckte Perlen zu entdecken gegeben. Sieht man einmal ab von der Meldung, dass der neue Film von Alexander Payne, "The Holdovers", in dem er erstmals seit Sideways" wieder mit Paul Giamatti arbeitet, für eine Summe von 30 Mio. Dollar bei Focus Features (und damit in Deutschland bei Universal) gelandet ist, halten sich auch in den Trades die großen Deals bislang in Grenzen. Positiv darf man anmerken, das lässt sich jetzt schon sagen, dass das Publikum zurückgekehrt ist, das immer schon enthusiastisch war in Toronto, in diesem Jahr die Möglichkeit, endlich wieder große

Weltpremieren zu sehen, mit besonders viel Freude nutzt. Was die Reaktionen anbetrifft, ist Glass Onion: A Knives Out Mystery" von Rian Johnson wohl der bisherige Gewinner des Festivals. Verständlich. Der Film ist super. Wenn es einen Netflix-Film gibt, dem man eine reguläre Kinoauswertung wünschen würde, dann es ist es dieser: Er wäre ein garantierter Hit.

Der Witz an dem Song "Glass Onion" von den Beatles ist, dass er keinen Sinn ergibt. Eine Glaszwiebel? Wie soll das funktionieren? Ein Ding der Unmöglichkeit! John Lennon sagte, er habe den Text geschrieben, um Fans, die immer und überall Sinnhaftigkeit und Hintergründiges in seinen Worten entdecken wollten, an der Nase herumzuführen, Oder auf gut Deutsch: Rian Johnson hat den Titel nicht von ungefähr gewählt für sein zweites "Knives Out Mystery", ein Whodunnit-Krimi wie schon Knives Out" vor drei Jahren, in dem Superdetektiv Benoît Blanc ein Mordrätsel zu lösen hat. Nur dass es diesmal noch irrer ist, noch verschachtelter, noch kühner konzipiert - der Rubik's Cube unter den Spürnasenfilmen, randvoll mit Finten und Geheimnissen, obwohl doch eigentlich alles gläsern ist, transparent und oftmals so offensichtlich, dass man sich genau deshalb doch wieder bereitwillig aufs Glatteis führen lässt. Vor allem legt Johnson diesmal ein Tempo vor, dass einem Hören und Sehen vergeht. Die Referenzen an Agatha Christie sind passé.

Übernommen aus dem Original sind eigentlich nur die Hauptfigur und dessen spürbare Abneigung gegen die herrschende Klasse. Das Herz auch dieses Films schlägt für den Underdog. Man muss in den sonnendurchfluteten, strahlenden und knackigen Bildern aus dem Mittelmeer nur erst einmal kapieren, wer in dieser Galerie von "Shitheels" der Underdog eigentlich ist. Alles ist immer in Bewegung, auch Daniel Craig als Detektiv mit dem undurchdringlichen Südstaatenakzent, der sogar einen kurzen Einblick in sein Privatleben gewährt mit einer netten Aha-Überraschung. Der Film ist so sehr im Moment, im Hier und Jetzt, dass sogar Corona eine Rolle spielt, die Figuren zu Beginn des Films Masken tragen - die Pandemie ist fester Bestandteil der bizarr überdehnten Realität, wie es auch zahllose weitere Anspielungen und Verweise auf aktuelle Welt- oder Kulturereignisse sind. Lose angelehnt an Herbert Ross' Sheila" aus dem Jahr 1973, in dem ein Filmproduzent Freunde und Bekannte zu einer Schnitzeljagd in Südeuropa einlädt, geht es auch hier um eine Gruppe von Typen, die auf offensichtliche und manchmal weniger offensichtliche Weise mit dem Milliardär Miles Bron verbunden sind, der genauso gut auch Elon Musk heißen könnte. Von Edward Norton mit spürbarem Gusto gespielt, ist Miles ein Genie, das sich so sehr an seiner Genialität berauscht, dass er sich erfolgreich eingeredet hat, ein geerdeter, tiefenentspannter Zen-Ritter zu sein, obwohl ihm sein Privileg und seine Arroganz am feisten Grinsen abzulesen sind.

Miles' griechische Insel ist ein architektonisches High-Tech-Wunderwerk, in der Mitte eine Villa mit einer echten riesigen Glaskuppel - die "Glass Onion" des Titels. Hier will er ein munteres Mordrätsel für seine Gäste veranstalten, gespielt von Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn und Leslie Odom Jr, einer aufgeblasener und verschlagener als der andere. Dass unerwartet auch Miles' Ex auftaucht, mit viel Flair gespielt von Janelle Monae, die einst die zündende Idee für die Grundlage seines Imperiums hatte, dann aber von ihm über den Tisch gezogen wurde, lässt die Temperaturen auf der Insel gleich ein paar Grad sinken. Und Blanc, der gar nicht eingeladen war, sich aber dennoch in seinen flamboyanten Designerklamotten zu den feinen Herrschaften gesellt, ist das Tüpfelchen auf dem I für ein Wochenende, das schnell aus dem Ruder läuft und in einem echten Mord gipfelt. Viele unverschämte Volten lässt Rian Johnson seinen Film gutgelaunt schlagen, aber die wildeste ist die Entscheidung, nach der Hälfte auf Schwarz zu blenden und die Handlung noch einmal am Anfang beginnen zu lassen, nur aus einer anderen Perspektive, was Schritt für Schritt Licht ins Dunkel bringt und zu einer furiosen Auflösung führt. Der Titel "Glass Onion" war seinerzeit übrigens eigentlich eine Idee von Paul McCartney, der so die Band nennen wollte, die später als Badfinger Musikgeschichte schrieb. Bezeichnend, dass es davon, von diesen schlimmen Fingern, gleich mehrere gibt, die sich aus dieser Glaszwiebel schälen.

Vom Ansatz her, ist auch The Menu" ein hinterhältiger, genussvoll gemeiner Spaß, eine schwarze Komödie, als hätte man die bösen Späße aus den Ealing-Studios wie "Ladykillers" ins digitale Zeitalter transportiert. Filmemacher Mark Mylod hatte vor Jahren bereits Kino gemacht, Filme wie Ali G in da House" oder Der perfekte Ex", fand seinen Groove dann aber erst als Regisseur fürs Fernsehen, für Game of Thrones" und nicht zuletzt dem aktuellen Emmy-Abräumer Succession", um jetzt wieder den Weg zu finden ins Kino. Wie in "Glass Onion" geht es auch in "The Menu" um eine Einladung auf eine entlegene Insel, um eine Gruppe nicht unbedingt durchgängig sympathischer Typen, die am Ziel eine Überraschung wartet. In diesem Fall geht es um einen Gourmetabend im Restaurant des ebenso genialen wie enigmatischen Chefkochs Slowik, gespielt mit cooler Contenance von Ralph Fiennes, der sich nicht überanstrengt, aber trotzdem immer alles richtig macht. Fünf Gänge hat er für seine Gäste auf einer exklusiven Insel vorbereitet, jeder wird im Stil von "Chef's Table" in feiner Schrift auf der Leinwand angekündigt. Man solle das Mahl kosten, nicht essen, weist der Chefkoch seine Klientel an.

Hinter Slowik steht ein Heer von Köchen und Küchenmitarbeitern, die dem Chef offensichtlich willenlos ergeben sind. Ein militärisches Händeklatschen, und die Schergen spuren. Den Rest übernimmt Sloviks rechte Hand Elsa, die sich auch von den Reichen und Schönen an den Tischen nicht einschüchtern lässt - der nächste Galaauftritt von Hong Chau, nur wenige Tage nach der Weltpremiere von The Whale" in Venedig. Wirklich sympathisch wirkt in dieser Schurkengalerie, in der sich ein aufgeblasener Filmstar, eine arrogante Restaurantkritikerin und ein Trio von Unternehmern aus Silicon Valley befinden, bestenfalls die von Anya Taylor-Joy gespielte Margot, die eher zufällig auf der Insel gelandet ist, als Date eines überambitionierten Foodies, gespielt von Nicholas Hoult. Alle haben Geheimnisse, alle tappen in die Falle des Chefkochs, der den Abend auf einen feurigen Höhepunkt zusteuern lässt, während Panik um sich ergreift und die Erkenntnis, all das könne böse enden. Genussvoll zieht Mark Mylod die Schlinge zu, konsequent spielt er das Spiel zu Ende. Ohne das dann doch wirklich alles so kommt, wie erwartet. Mundet köstlich, auch wenn der Nährwert eher einem Burger entspricht als Haute Cuisine. Dem Publikum im Toronto hat's geschmeckt: Szenenapplaus, Standing Ovations, gute Stimmung.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze.