WBD-Finanzvorstand: "Beide Angebote gerade nicht perfekt"

Erst vor wenigen Tagen hatte der CFO von Warner Bros. Discovery einen Auftritt bei einem Bank of America-Event. Und absolvierte mittlerweile eine weitere Investorenkonferenz: Zuletzt hielt Gunnar Wiedenfels eine Rede auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference in San Francisco. Die Kombination beider Firmenteile biete "enorme Möglichkeiten", so Wiedenfels, der die Serie "House of the Dragon" als Beispiel betrachtet, wie das fusionierte Unternehmen Zuschauer mit Spitzeninhalten begeistern könne. Und erwähnte, dass die Serie mit "weit über 30 Mio. Zuschauern" für die erste Folge der erfolgreichste Start in der HBO-Geschichte sei. Aber: "Leider sind beide im Moment nicht perfekt", sagte er über den Zustand von HBO Max und Discovery+: "Wir müssen die besten Teile beider Plattformen nehmen und eine neue, hochmoderne Struktur aufbauen", was einige Zeit in Anspruch nehmen werde, so Wiedenfels. Letztlich würden sich beide Angebote "perfekt ergänzen", weil HBO "ein erstaunliches Inhalteangebot" habe, während Discovery+ "ein sauberes Nutzererlebnis" biete.

Zu Discovery+ führte Wiedenfels aus, dass der verfügbare Content traditionell keinen "extremen Buzz" erzeuge, aber die gleichbleibende Popularität seiner Inhalte einen Beitrag leisten kann, Nutzerabwanderung zu verhindern; vor allem, wenn HBO mal keinen Hit im Angebot habe. Wiedenfels betonte, dass Discovery+ die niedrigsten Abwanderungsraten in der Branche habe und der Content zu langen Sehzeiten führe.

Der CFO bekräftigte beim Goldman Sachs-Event, dass das US-Streaming-Geschäft des Unternehmens im Jahr 2024 die Gewinnschwelle erreichen werde.

Nicht nehmen ließ sich der Finanzvorstand natürlich, auf die vielen Emmy-Awards-Erfolge für sein Unternehmen hinzuweisen. Und nannte in diesem Zusammenhang auch "Ted Lasso". Der Grund: Obwohl es sich um einen exklusives Apple TV+-Original handelt, zählt Warner Bros. Television zu den vier Produktionsunternehmen der Serie.

Dagegen wollte sich Wiedenfels nicht über Berichte zu weiteren Entlassungen bei Warner Bros. Discovery äußern.