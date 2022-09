Roland Reber im Alter von 68 Jahren verstorben

Roland Reber ist tot. Wie wtp international, für die er seit mehr als zwei Jahrzehnten als Regisseur, Autor, Produzent und Repräsentant gearbeitet hatte, heute mitteilt, ist der Regisseur, Autor und Darsteller bereits am vergangenen Sonntag "friedlich zu Hause gestorben". " Auch wenn es zu erwarten war, kam sein Tod für uns - und wir denken, auch für ihn - doch überraschend. Denn in den letzten Wochen ist er noch einmal richtig aufgeblüht und es ging ihm so gut wie lange nicht mehr", heißt es in der Mitteilung weiter. Reber, den die Süddeutsche Zeitung einmal als "Unikum in der deutschen Kinolandschaft ... Deutscher Kino-Buddha" bezeichnete, wurde 68 Jahre alt.

Nach der Schauspielschule Bochum in den 70er Jahren arbeitete Roland Reber als Schauspieler, Regisseur und Autor an Theatern wie Schauspielhaus Bochum, Essen, Düsseldorf, Zürich, Kingston/Jamaica, New Delhi etc. Er schrieb über 20 Theaterstücke, Drehbücher, sowie Texte und Lyrik.

1998 rief er zusammen mit Mira Gittner und Ute Meisenheimer das Filmproduktions-Team wtp ins Leben und arbeitete seitdem als Regisseur, Autor, Produzent und Repräsentant für die wtp international GmbH.

Seine Filmographie als Regisseur und Drehbuchautor beinhaltet u.a.: "Ihr habt meine Seele gebogen wie einen schönen Tänzer" (Spielfilm, 1979), Manuel" (Kurzfilm, 1998), "Der Fernsehauftritt" (Kurzfilm, 1998), "Der Koffer" (Kurzfilm, 1999), "Zwang" (Kurzfilm, 2000), "Sind Mädchen Werwölfe?" (Kurzfilm, 2002), Das Zimmer" (Spielfilm, 2001), Pentamagica" (Spielfilm, 2003), The Dark Side of our Inner Space" (Spielfilm, 2003), "24/7 The Passion of Life" (Spielfilm, 2005), Mein Traum oder die Einsamkeit ist nie allein" (Spielfilm, 2007), Engel mit schmutzigen Flügeln" (Spielfilm, 2009), Die Wahrheit der Lüge" (Spielfilm 2011) und "Illusion" (Spielfilm 2013).