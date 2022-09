Fernsehpreis 22: "Die Wannseekonferenz" ist bester Fernsehfilm

Nach den elf Preiskategorien des Deutschen Fernsehpreises, deren Gewinner bereits gestern Abend im Rahmen der "Nacht der Kreativen" gekürt worden waren, wurden heute im Rahmen einer Galaveranstaltung die Preisträger in 17 weiteren Kategorien ausgezeichnet.

Den Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm erhielt der von Constantin Television produzierte "Die Wannseekonferenz", für dessen Drehbuch gestern bereits Magnus Vattrodt und Paul Mommertz ausgezeichnet worden waren. Als beste Comedyserie wurde die von der good friends Filmproduktion produzierte Serie Oh Hell" prämiert, als bester Mehrteiler die von der Kundschafter Filmproduktion und Sunny Side Up produzierte Netflix-Serie The Billion Dollar Code", als beste Dramaserie Faking Hitler" (RTL+/UFA Fiction).

Die Schauspielerpreise gingen an Friederike Becht für Schneller als die Angst" (ARD Degeto/MDR/Rowboat) und Moritz Bleibtreu für "Faking Hitler" (RTL+/UFA Fiction).

Im Bereich Unterhaltung wurde die von Florida Entertainment produzierte ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?", für deren Regie gestern bereits Johannes Spiecker ausgezeichnet worden war, als beste Show prämiert, das von Constantin Entertainment produzierte Prime-Video-Format "LOL - Last One Laughing" als beste Comedy/Late Night, die Kika-Formate "Don't Stop the Music" bzw. "Don't Stop the Music Kids" (Redseven Entertainment) als bestes Factual Entertainment und das von Banijay Productions produzierte RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" als beste Unterhaltung/Reality. Der Deutsche Fernsehpreis für die beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung ging an Giovanni Zarrella für die im ZDF ausgestrahlte "Giovanni Zarrella Show" (Bavaria Entertainment).

Der Deutsche Fernsehpreis für die beste Informationssendung ging an die 3sat-"Kulturzeit". Für die beste persönliche Leistung im Bereich Information wurde ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf für ihre Berichterstattung über den Ukraine-Krieg ausgezeichnet, als bestes Infotainment-Programm "Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck/Karl Lauterbach" aus der von beckground TV produzierten WDR-Reihe "Konfrontation". Der Deutsche Fernsehpreis als beste Dokumentation/Reportage ging an "Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche" (ARD/RBB/SWR/NDR/EyeOpening.Media), der für den besten Doku-Mehrteiler/die beste Doku-Serie an "Kevin Kühnert und die SPD" (NDR).

Als beste Sportsendung wurde "ranNFL" und "ranFootball" (ProSieben, ProSieben Maxx, SevenOne Sports) prämiert.

Der Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ging an Salwa Houmsi, mit 26 Jahren die jüngste Moderatorin des ZDF-Kulturmagazins "Aspekte".

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, ging der Ehrenpreis der Stifter an Iris Berben.

Alle Gewinner beim Deutschen Fernsehpreis 2022