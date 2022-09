12. Kinopreis Schleswig-Holstein: 31 Kinos ausgezeichnet

Im Astra-Filmtheater in Plön ist gestern zum zwölften Mal der Kinopreis Schleswig-Holstein vergeben worden. An 31 Kinos wurden insgesamt etwas mehr als 100.000 Euro ausgeschüttet.

31 Kinos aus Schleswig-Holstein sind gestern Abend im Astra-Filmtheater in Plön mit dem Kinopreis Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden, der zum zwölften Mal vergeben wurde. Wie berichtet, waren die Preisgelder in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Belastung der Kinos durch die Folgen der Pandemie einmalig verdoppelt worden - ausgeschüttet wurden insgesamt 100.500 Euro.

"Die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber in Schleswig-Holstein sind den Folgen der Pandemie in den vergangenen Monaten mit viel Kreativität, Ausdauer und Leidenschaft begegnet. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass das Land Schleswig-Holstein dieses besondere Engagement mit einer Verdoppelung der Kinopreise auf über 100.000 Euro honoriert und den Kinos in einer weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage unter die Arme greift. Doch ich blicke optimistisch in die Zukunft, denn es wartet ein Kinoherbst mit zahlreichen Filmhighlights wie 'Mittagsstunde' oder 'Tausend Zeilen' auf uns. Also: Ab ins Kino!", erklärte Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein im Rahmen der Verleihung.

Zur Bedeutung der Kinos sagte der Staatssekretär im Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur, Guido Wendt: "Kinos sind viel mehr als nur Abspielstätten für Filme. Gerade im ländlichen Raum sind sie oft wichtige Kulturorte, die den Menschen nicht nur den Film nahebringen, sondern auch anderen Kunst- und Kulturangeboten eine prima Bühne bieten. Egal ob Blockbuster oder Art House - unsere Filmtheater sorgen für Gesprächsstoff und regen zum Nachdenken an." Um diesen Kulturraum auch nach der Pandemie zu erhalten, habe das Land den Kinopreis 2022 auf 100.000 Euro aufgestockt. "Der Preis ist in diesem Jahr mehr als Lob und Dank an engagierte Programm-Gestalterinnen und -Gestalter. Er ist vor allem ein Plädoyer für das Kino als Ort, an dem Filmkunst auf der großen Leinwand gefeiert und gemeinsam genossen werden kann."

Die ausgezeichneten Kinos im Überblick:

Hauptpreis Zukunftspreis Schleswig-Holstein (7.500 Euro): Burgtheater Ratzeburg & Eulenspiegel Kino Mölln

Hauptpreis Kino im ländlichen Raum (7.500 Euro): Kino Pellworm im Pellwormer Bürgerhus

Hauptpreis Kino als Kulturort (7.500 Euro): Savoy Kino, Bordesholm

Hauptpreis für herausragende Programmarbeit (7.500 Euro): Studio Filmtheater am Dreiecksplatz, Kiel

Kinopreis für qualitätsvolle Programmarbeit (4.000 Euro, elf Preisträger):

ASTRA Filmtheater Plön & Burgtheater Fehmarn

Beluga Kino Quickborn & Burg Kino Uetersen

Kino Deutsches Haus, Meldorf

Kino in der Pumpe, Kiel

Kino Koki - Kommunales Kino Lübeck

Kino-Center Husum

KoKi Bad Schwartau im Kino Movie Star

Kommunales Kino Neustadt im Kino-Center Neustadt

Kommunales Kino Rendsburg e.V.

Schauburg Filmtheater Rendsburg

Traum Kino, Kiel

Preis für engagiert gute Kinoarbeit mit herausragenden Aspekten (2.500 Euro, sieben Preisträger):

Capitol Lichtspiele, Kappeln

Filmhaus Lübeck

Kino im KDW, Neumünster

Kino im Kleinen Theater Bargteheide

Lichtblick Filmtheater, Oldenburg

LichtBlick Filmtheater Heide & Lichtblick Filmtheater Büsum & Lichtblick Inselkino Amrum

Metro Kino im Schloßhof, Kiel

Auszeichnung für kontinuierlich gute Kinoarbeit (1.000 Euro, neun Preisträger):

51 Stufen Kino im Deutschen Haus, Flensburg

Cine Star Filmpalast Stadthalle, Lübeck

Cine Star Neumünster

CinePlanet 5, Bad Segeberg

Filmbühne Grömitz

Kino Nordlicht, St. Peter-Ording

KinoCenter Rendsburg

Kinowelt Westerland

Kleines Theater Schillerstraße, Geesthacht