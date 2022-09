Einschaltquoten: Dreifachsieg für Das Erste, RTL punktet mit Basketball

4,84 Mio. Zuschauer (MA: 18,6 Prozent) sahen nach der "Tagesschau" (5,02 Mio. Zuschauer / MA: 20,1 Prozent) die gestrige Folge der Anwaltsserie Die Kanzlei" im Ersten; das sind in etwa so viele Zuschauer, aber rund ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Krankenhausserie In aller Freundschaft" kam im Anschluss daran auf 4,55 Mio. Zuschauer (MA: 18,2 Prozent) - ein Plus von gut 300.000 Zuschauern und eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Das ZDF startete mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Die Queen und die Macht der Bilder" (2,61 Mio. Zuschauer / MA: zehn Prozent) in die gestrige Primetime; das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,23 Mio. Zuschauer (MA: 8,8 Prozent).

Im Mittelpunkt des Interesses bei den 14- bis 49-Jährigen stand die gestern kurzfristig von RTL ins Programm genommene Übertragung des Viertelfinalspiels der Basketball-EM zwischen Deutschland und Griechenland, die von ihrem Beginn um 20.30 Uhr an bis zu ihrem Ende gegen 23 Uhr auf Marktanteile zwischen 9,8 und 18 Prozent in dieser Zielgruppe gekommen war.

"Die Kanzlei" kam gestern auf einen 14/49-Marktanteil von 9,1 Prozent, für "In aller Freundschaft" standen 8,5 Prozent zu Buche. Einen Marktanteil von exakt neun Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete der Start in eine neue Staffel des ProSieben-Formats "Jenke.Crime".

Ebenfalls einen Neustart, die US-Comedyserie "And Just Like That..." hatte Vox gestern Abend im Programm; eine Doppelfolge kam auf 14/49-Marktanteile von sieben und 8,4 Prozent. 6,8 Prozent in dieser Zielgruppe standen gestern Abend für die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartz und herzlich" zu Buche, 6,7 und 6,1 Prozent für die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A".